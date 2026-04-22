Dojava o navodno postavljenoj eksplozivnoj napravi kod jednog putnika na podgoričkom aerodromu stigla je na mejl adrese Vlade, policije, Agencije za nacionalnu bezbednost.

Poruka je stigla sa mejl servisa sa kojeg je ranije jutros stigla i preteća poruka o navodno postavljenim bombama u crnogorskim školama.

Prijavljeno je da je bomba postavljena kod putnika na letu za Ujedinjeno Kraljevstvo, odnosno London, te da je taj let planiran za 9.30 u iz Podgorice.

Na sajtu Aerodroma Crne Gore piše da je let za London planiran za 10.30 časova, a da je sat ranije planiran dolazak aviona iz britanske prestonice.

