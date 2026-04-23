Radnik M.N. iz Nikšića (68 godina) stradao je juče prilikom pada sa objekta u izgradnji – „Hotel 5- Royal Collection“, investitora „A.N.“ doo Podgorica u Kumboru.

Uviđaj je izvršio dežurni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom, u prisustvu inspektora iz oblasti zaštite na radu i službenika Uprave policije OB Herceg Novi, nakon čega je telo upućeno na obdukciju u Klinički centar Crne Gore – Centar za sudsku medicinu u Podgorici“, navedeno je u saopštenju ODT Herceg Novi.

Kako navode, u postupku izviđaja utvrdiće se okolnosti pod kojima je došlo do ovog nesrećnog slučaja, kao i da li je bilo propusta u pogledu preduzimanja mera zaštite na radu koji bi bili u uzročnoj vezi sa događajem.

Kurir.rs/RTCG

