Danas je došlo do još jedne stravične saobraćajne nesreće, ovog puta u Ulcinju, prilikom čega su povređeni majka i beba.

Naime, kako prenosi Instagram stranica "podgoricki_vremeplov", nesreća se dogodila na pešačkom prelazu koji su prelazili majka i dete koje je gurala u kolicima, a kako se dodaje, pukom srećom su prošli bez težih povreda.

Samo zahvaljujući spletu srećnih okolnosti sve se završilo bez ijedne povrede. Međutim, na snimku se ne čini tako jer žena koju je udario "reno megan" ima poteškoća da se pridigne.

Uznemirujući video:

Snimak je izazvao žestoke osude

"Ovo je za doživotno oduzimanje vozačke dozvole. I dok kazne ne budu takve za ovakva dela, ovo će se ponavljati", "Ne pomaže ni ležeći policajac", "Mogao je ubiti dete! To što neko žuri, što će zakasniti negde, vredno života nečijeg, pa i sopstvenog nije! Moja baba je govorila da ovaj što ide 120-150 i ovaj što ide 60-70 stižu u isto vreme", "Opšte je poznato da je pešački prelaz najrizičnije mesto za prelazak!"



"I kroz Podgoricu možeš stajati 5 minuta da bi prešao pešački, Bože sačuvaj da bi neko stao i propustio pešaka… Stoka nekulturna, žuri im se".

Izdvojio se najviše i ovaj komentar: "Svi koji naprave prekršaj na ponovljeno polaganje, drugi prekršaj oduzimanje vozačke na 2 god i opet na polaganje".

