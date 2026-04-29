Podgorička policija uhapsila je Sašu Lakovića (36) i Nemanju Mučalicu (36) zbog sumnje da su omogućili bekstvo Milošu Medenici, saopštila je Uprava policije (UP).

Kako se navodi u saopštenju, sumnja se da su Laković i Mučalica počinili krivično delo na način što su Milošu Medenici pružili pomoć i logistiku u skrivanju, kako bi bio nedostupan organima za sprovođenje zakona, nakon što je prekršio meru nadzora, te nakon što mu je postupajuća sutkinja odredila pritvor 28.01.2026. godine.

"U policijsko–tužilačkim aktivnostima, koje su sprovedene sinhronizovano i koordinisano, na osnovu do sada prikupljenih činjenica egzistiraju dokazi koji ukazuju na osnove sumnje da su navedena dva lica izvršila krivično delo koje im se krivičnom prijavom stavlja na teret", ističe se u saopštenju UP.

Iz policije dodaju da će S.L. i N.M., uz krivičnu prijavu, biti privedeni državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

"Policija nastavlja sa aktivnostima na pronalaženju, lociranju i lišenju slobode odbeglog Miloša Medenice, na nacionalnom i na međunarodnom nivou. NCB Interpol Podgorica je, podsećamo, 29.01.2026. godine raspisao međunarodnu poternicu za Milošem Medenicom. Miloš Medenica je prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici osuđen na kaznu zatvora u trajanju od deset godina i dva meseca", navodi se u saopštenju.