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U subotu kasno poslepodne izbio je šumski požar iznad naselja Podrujnica kod Metkovića. Kako pada noć, kanaderi ne mogu da deluju, piše Slobodna Dalmacija.

Veliki šumski požar koji je izbio na brdu Rujnica iznad doline Neretve približio se naseljima Momići i Podrujnica u opštini Kula Norinska.

- Vatrogasci brane kuće u naseljima Momići i Podrujnica. Vetar nam ne ide u prilog - kazao je za Slobodnu Dalmaciju zapovednik Javne vatrogasne jedinice Metković Jure Pilj.

Požar se gasi u zahtevnim uslovima, a vatrogasci pokušavaju da zadrže vatrenu frontu podalje od kuća.

Situacija na požarištu i dalje je ozbiljna, a razvoj događaja zavisiće i od jačine i smera vetra.

Požar je zahvatio šumsko područje Rujnice, brda koje se uzdiže iznad naselja Podrujnica i Momići.