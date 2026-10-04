Žena (74) iz Zagreba predala je desetine hiljada evra muškarcu nakon što joj se prevarant telefonom predstavio kao lekar. Policija istražuje slučaj.
Hrvatska
LAŽNI LEKAR OJADIO BAKU U ZAGREBU! Pozvao je telefonom i slagao da novac treba za lečenje: Predala mu desetine hiljada evra
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Žena (74) iz zagrebačke Dubrave prevarena je za više desetina hiljada evra nakon što joj se nepoznati muškarac telefonom lažno predstavio kao lekar i zatražio novac za lečenje članice njene porodice, saopštila je zagrebačka policija.
Prevara se dogodila juče oko 13.30 časova u Ulici I. Poljanice. Žena je poverovala muškarcu koji ju je pozvao i, prateći njegova uputstva, nepoznatom muškarcu na adresi svog doma predala novac.
Ukupna materijalna šteta iznosi više desetina hiljada evra, a policija sprovodi kriminalističku istragu.
(Kurir.rs/index.hr)
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