TRAGEDIJA U HRVATSKOJ, MLADIĆ (19) POGINUO NA LICU MESTA! Automobil sleteo sa puta i udario u autobusko stajalište: Drugi mladić ispao iz vozila
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 4.20 časova u mestu Jurjevec, na području opštine Krapinske Toplice, jedna osoba je poginula, a druga je povređena.
Lokalni portal Zagorje.com nezvanično saznaje da su se u vozilu koje je sletelo sa puta nalazila dvojica mladića, 23-godišnjak iz Jurjevca i 19-godišnjak iz Gubaševog kod Zaboka.
Vozilo je nakon sletanja sa puta navodno udarilo u autobusko stajalište, pri čemu je 23-godišnjak ispao iz automobila, dok je 19-godišnji mladić ostao priklješten u vozilu.
Devetnaestogodišnjak, koji je ove godine maturirao u Srednjoj školi Krapina, poginuo je na licu mesta, dok je 23-godišnjak povređen i vozilom Hitne pomoći prevezen u Opštu bolnicu Zabok.
Zagorje.com navodi da je 23-godišnjak svestan i van životne opasnosti.
(Kurir.rs/index.hr)