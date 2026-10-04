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U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 4.20 časova u mestu Jurjevec, na području opštine Krapinske Toplice, jedna osoba je poginula, a druga je povređena.

Lokalni portal Zagorje.com nezvanično saznaje da su se u vozilu koje je sletelo sa puta nalazila dvojica mladića, 23-godišnjak iz Jurjevca i 19-godišnjak iz Gubaševog kod Zaboka.

Vozilo je nakon sletanja sa puta navodno udarilo u autobusko stajalište, pri čemu je 23-godišnjak ispao iz automobila, dok je 19-godišnji mladić ostao priklješten u vozilu.

Devetnaestogodišnjak, koji je ove godine maturirao u Srednjoj školi Krapina, poginuo je na licu mesta, dok je 23-godišnjak povređen i vozilom Hitne pomoći prevezen u Opštu bolnicu Zabok.