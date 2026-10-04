Hrvatska
NASREĆA NA GRADILIŠTU KOD BJELOVARA: Radnik (29) pao sa visine od 2 metra, helikopterom prevezen u bolnicu
- U Rovišću kod Bjelovara povređen je 29-godišnji radnik građevinske firme nakon pada sa oko dva metra.
- Povređeni muškarac helikopterom je prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava, a uviđaj je obavljen na licu mesta.
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U petak ujutru dogodila se nesreća na radu u Rovišću kod Bjelovara, u kojoj je povređen 29-godišnji radnik građevinske firme.
Nesreća se dogodila u Ulici Alojzija Stepinca, gde je muškarac pao sa visine od oko dva metra dok je radio na porodičnoj kući, saopštila je Policijska uprava Bjelovar-Bilogora.
Zbog povreda, helikopterom hitne medicinske službe prevezen je u Kliničku bolnicu Dubrava.
Na licu mesta obavljen je uviđaj, a nadgledao ga je i inspektor zaštite na radu. O svemu će biti podnet izveštaj nadležnom državnom tužilaštvu, prenosi Index.
Kurir.rs/Index.hr
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