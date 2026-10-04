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U petak ujutru dogodila se nesreća na radu u Rovišću kod Bjelovara, u kojoj je povređen 29-godišnji radnik građevinske firme.

Nesreća se dogodila u Ulici Alojzija Stepinca, gde je muškarac pao sa visine od oko dva metra dok je radio na porodičnoj kući, saopštila je Policijska uprava Bjelovar-Bilogora.

Zbog povreda, helikopterom hitne medicinske službe prevezen je u Kliničku bolnicu Dubrava.

Na licu mesta obavljen je uviđaj, a nadgledao ga je i inspektor zaštite na radu. O svemu će biti podnet izveštaj nadležnom državnom tužilaštvu, prenosi Index.

Kurir.rs/Index.hr

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