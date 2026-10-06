Hrvatska
BIZARAN SLUČAJ U ZATVORU: Mladić uhapšen zbog krađe u tržnom centru, odveli ga u pritvor a onda je NESTAO!
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Zagrebačka policija traga za 24-godišnjim muškarcem koji je kroz prozor pobegao iz pritvora, nakon što je priveden zbog krađe u trgovačkom centru.
Prema policijskim podacima, 24-godišnjak je u trgovačkom centru u Novom Zagrebu ukrao odeću, pri čemu ga je uočio i zaustavio 61-godišnji čuvar.
Muškarac je pokušao da pobegne ali je zadržan do dolaska policije.
Policija je muškarca uhapsila i privela u službene prostorije, a tokom boravka osumnjičeni je uz upotrebu fizičke sile slomio deo prozora i pobegao kroz nastali otvor.
(Kurir.rs/Index)
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