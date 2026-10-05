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Policijska uprava zadarska primila je danas u 13:53 sati dojavu da je jedna osoba povređena na gradskom području Stanovi.

Na mesto događaja su, kako navode iz policije, odmah po prijavi upućeni policijski službenici i druge hitne službe, a u stanu je zatečena ženska osoba koja je preminula od zadobijenih povreda.

Jedna muška osoba koja se dovodi u vezu sa događajem je uhapšena i privedena u prostorije policije, navodi zadarska policija. U toku je kriminalistička istraga, a uviđaj na mestu događaja sprovodi se u saradnji sa nadležnim državnim tužilaštvom u Zadru, saopštila je policija.