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Policijska uprava zadarska primila je danas u 13:53 sati dojavu da je jedna osoba povređena na gradskom području Stanovi.

Na mesto događaja su, kako navode iz policije, odmah po prijavi upućeni policijski službenici i druge hitne službe, a u stanu je zatečena ženska osoba koja je preminula od zadobijenih povreda.

Jedna muška osoba koja se dovodi u vezu sa događajem je uhapšena i privedena u prostorije policije, navodi zadarska policija. U toku je kriminalistička istraga, a uviđaj na mestu događaja sprovodi se u saradnji sa nadležnim državnim tužilaštvom u Zadru, saopštila je policija.

Prema nezvaničnim informacijama RTL-a Danas, 24-godišnjak je nožem napao i usmrtio svoju baku.

(Kurir.rs/Večernji.hr/RTL Danas)

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