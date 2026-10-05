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Putnici aviona na letu za Beograd evakuisani su u Splitu zbog sumnje na bombu, preneo je Večernji list.

- Stajali smo na pisti, a onda je odjednom u avion ušlo nekoliko policajaca, neki u uniformama, a neki u civilu. Kroz prozor sam video policijsko vozilo pored aviona - rekao je za Dnevnik.hr, jedan od putnika i dodao:

- On je sedeo u 3. ili 4. redu.

Kako je potom objasnio, kada je pitao stjuardesu za objašnjenje, rečeno mu je: "Spomenuo je reč bomba".

Putnik je rekao i da je nekoliko osoba od straha samo napustilo avion, a da je pilot nakon toga preko razglasa, oko 15.40 sati, objavio da svi putnici moraju da napuste avion zbog pregleda iz sigurnosnih razloga. Avion je bio na letu po planu u 15.20 časova.