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Policija u Virovitičko-podravskoj županiji sprovela je kriminalističku istragu nad dvojicom maloletnika osumnjičenih za krađu. Uhapšeni su nakon što su u subotu, 3. oktobra, ukrali dva automobila i motocikl.

Niz krađa u subotu ujutru

Prema sumnjama policije, maloletnici su u subotu ujutru na području Virovitice ukrali putnički automobil. Njime su se odvezli prema opštini Pitomača, gde su sleteli sa puta.

Nakon nesreće su na istom području ukrali drugi automobil, ali su ubrzo i njime sleteli sa puta. Potom su u blizini ukrali motocikl.

Ukradenim motociklom odvezli su se do šireg područja grada Đurđevca, gde su ga ostavili u žbunju. Policija ih je nakon toga uhapsila.