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PoljoprivrednikB. K. (40) osuđen je za teško krivično delo protiv javne bezbednosti nakon bizarnog incidenta tokom lova na poluostrvu Pelješac koji je zamalo završio tragičnim posledicama.

Otkriveno je da je 40-godišnjak pucao u ženku muflona prigušivačem, usmrtivši je, a zatim nije preduzeo sve mere predostrožnosti na parkingu pored puta u Nakovani kada je rastavljao oružje i stavljao ga u svoje vozilo. Dok je bio sa dvojicom muškaraca, metak je izleteo iz njegove puške, teško ranivši jednog od njih. Muškarac je zadobio prostrelnu ranu u preponama, gluteusu i testisima.

Prigušivač će biti uništen

Dok je muškarac bio na lekarskoj pomoći u splitskoj bolnici, policija je optužila 40-godišnjaka za teško krivično delo protiv javne bezbednosti u vezi sa nezakonitim posedovanjem oružja i nezakonitim lovom. Nakon toga, kako saznaje Jutarnji, Opštinski sud ga je nedavno osudio na 11 meseci zatvora, što je zamenjeno sa 660 sati rada u zajednici. S obzirom na to da je B. K. pristao na kaznu, uskoro će dobiti poziv od kancelarije za uslovnu slobodu, a sud je odlučio da mu se vrati puška Merkel RX Helix Explorer sa optikom i municijom, kao i lovački nož, dozvola za vatreno oružje, dozvola za lov divljači i prazan metak. Prigušivač će biti uništen.

Pored dobrotvornog rada, osuđeni mora da plati i 640 evra sudskih troškova. U sudnici se izjasnio krivim, izrazivši žaljenje i obećavši da neće ponoviti delo.

"Sećam se da je rekao da pozovemo hitnu pomoć"

Povređeni je, zauzvrat, opisao okolnosti koje su prethodile užasu koji je doživeo. Krenuo je sa dva poznanika u lovište iznad Vignja, a usput su se zaustavili. On i još jedan čovek su otišli ​​da malo obave nuždu dok je B. K. ostao pored auta.

- Nas dvojica smo krenuli ka autu i ​​videli da B. K. drži pušku u ruci, sa cevi okrenutom ka zemlji. Leđa su mi bila okrenuta od auta i nisam obraćao pažnju na njegove pokrete, a kada sam se približio vozilu i B. K., iznenada sam osetio jak bol u predelu prepona. Samo sam se srušio na zemlju, stavio ruke među noge i primetio krv kako iz mene curi. Jedino čega se još sećam je da je D. K. rekao da pozovemo hitnu pomoć. Nisam čuo pucanj, niti sam video kako vadi pušku iz auta, niti znam zašto ju je izvadio - opisao je ranjeni čovek.

Snimak sa obližnjeg video nadzora otkrio je da je metak ispaljen kada se oružje vraćalo u vozilo dok je oštećeni bio iza okrivljenog.