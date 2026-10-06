Slušaj vest

Preminula je i četvrta žrtva velikog požara koji je 13. avgusta zahvatio područje Omiša u Hrvatskoj.

Sajt 24 sata saznaje daje reč o ženi koja je od posledica teških opekotina preminula u zagrebačkoj bolnici, a bila je jedna od najteže povređenih.

Navodi se da se nakon ovog tragičnog ishoda broj poginulih popeo na četiri žrtve.

Prva žrtva Dragana Antešević je stradala na samoj Jadranskoj magistrali, dok su njena 58-godišnja koleginica i penzionisani vatrogasac Drago Lelas preminuli u splitskoj bolnici.

Požar kod Omiša, Hrvatska, 13. i 14. avgust 2026. Foto: Zvonimir Barisin / Xinhua News / Profimedia

Nadležne službe i dalje provode detaljnu istragu kako bi se u potpunosti utvrdile sve okolnosti i uzroci izbijanja požara koji je odneo četiri ljudska života.

(Kurir.rs/24sata)

Ne propustiteHrvatskaPORASTAO BROJ MRTVIH! Umrla koleginica Dragane Antešević iz BiH - prve žrtve požara u Omišu! Nikolina: "Poslednja slika sestre stalno mi se vraća pred oči"
Dragana nastradala u požaru kod Omiša i njena sestra
HrvatskaMISTERIJA KATASTROFALNOG POŽARA KOD OMIŠA! Istražitelji pregledaju desetine snimaka: Ispituju svaki detalj, dve osobe izgubile život
Požari u Lokvi Rogoznici i Omišu.
HrvatskaPOTRESNA ISPOVEST SESTRE NASTRADALE DRAGANE U PAKLU OMIŠA! "Gledala me sa koferom u ruci, a onda su eksplodirali automobili i više je nije bilo"! (FOTO)
Dragana Nestala Omiš.jpg
HrvatskaNAJPOTRESNIJI SNIMAK PAKLA U OMIŠU! Auto im GOREO dok su bežali od buktinje: Baka, roditelji i DETE (3) borili se za život: "Ne možemo više da izdržimo" (VIDEO)
požar Hrvatska.png