Preminula četvrta žrtva požara kod Omiša u Hrvatskoj, neimenovana žena bila jedna od najteže povređenih, podlegla od posledica teških opekotina
IZDAHNULA U ZAGREBAČKOJ BOLNICI
PREMINULA I ČETVRTA ŽRTVA POŽARA KOD OMIŠA! Žena bila jedna od najteže povređenih, podlegla od posledica teških opekotina
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Preminula je i četvrta žrtva velikog požara koji je 13. avgusta zahvatio područje Omiša u Hrvatskoj.
Sajt 24 sata saznaje daje reč o ženi koja je od posledica teških opekotina preminula u zagrebačkoj bolnici, a bila je jedna od najteže povređenih.
Navodi se da se nakon ovog tragičnog ishoda broj poginulih popeo na četiri žrtve.
Prva žrtva Dragana Antešević je stradala na samoj Jadranskoj magistrali, dok su njena 58-godišnja koleginica i penzionisani vatrogasac Drago Lelas preminuli u splitskoj bolnici.
Požar kod Omiša, Hrvatska, 13. i 14. avgust 2026. Foto: Zvonimir Barisin / Xinhua News / Profimedia
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Nadležne službe i dalje provode detaljnu istragu kako bi se u potpunosti utvrdile sve okolnosti i uzroci izbijanja požara koji je odneo četiri ljudska života.
(Kurir.rs/24sata)
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