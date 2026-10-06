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Preminula je i četvrta žrtva velikog požara koji je 13. avgusta zahvatio područje Omiša u Hrvatskoj.

Sajt 24 sata saznaje daje reč o ženi koja je od posledica teških opekotina preminula u zagrebačkoj bolnici, a bila je jedna od najteže povređenih.

Navodi se da se nakon ovog tragičnog ishoda broj poginulih popeo na četiri žrtve.

1/5 Vidi galeriju Požar kod Omiša, Hrvatska, 13. i 14. avgust 2026. Foto: Zvonimir Barisin / Xinhua News / Profimedia

Nadležne službe i dalje provode detaljnu istragu kako bi se u potpunosti utvrdile sve okolnosti i uzroci izbijanja požara koji je odneo četiri ljudska života.