OŠTEĆENO NAJMANJE OSAM AUTOMOBILA U ZAGREBU Grebali vozila i lomili retrovizore, policija još uvek ne zna ko stoji iza svega
Tokom noći između subote i nedelje u Zagrebu je oštećeno najmanje osam vozila.
U Ulici Vatroslava Jagića oštećeni su automobil marke Hjundai zadarskih registarskih oznaka u vlasništvu 58-godišnjaka i Suzuki zadarskih registarskih oznaka u vlasništvu 52-godišnjaka.
U Ulici Ivane Brlić Mažuranić oštećen je Opel zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 42-godišnjakinje, dok su u Ulici Donje Vrapče oštećeni BMW zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 42-godišnjakinje, Folksvagen zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 47-godišnjaka i Kia zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 35-godišnjakinje.
Ogrebotine i oštećeni retrovizori
U Ulici Silvija Strahimira Kranjčevića oštećena je Mazda zadarskih registarskih oznaka u vlasništvu 19-godišnjakinje, dok je u Ulici Andrije Žaje oštećen Ford splitskih registarskih oznaka u vlasništvu 56-godišnjaka.
Na vozilima su zabeležene ogrebotine i oštećenja retrovizora.
Iz policije su potvrdili da je kriminalistička istraga u toku.
(Kurir.rs/Index.hr)