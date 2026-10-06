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Tokom noći između subote i nedelje u Zagrebu je oštećeno najmanje osam vozila.

U Ulici Vatroslava Jagića oštećeni su automobil marke Hjundai zadarskih registarskih oznaka u vlasništvu 58-godišnjaka i Suzuki zadarskih registarskih oznaka u vlasništvu 52-godišnjaka.

U Ulici Ivane Brlić Mažuranić oštećen je Opel zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 42-godišnjakinje, dok su u Ulici Donje Vrapče oštećeni BMW zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 42-godišnjakinje, Folksvagen zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 47-godišnjaka i Kia zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 35-godišnjakinje.

Ogrebotine i oštećeni retrovizori

U Ulici Silvija Strahimira Kranjčevića oštećena je Mazda zadarskih registarskih oznaka u vlasništvu 19-godišnjakinje, dok je u Ulici Andrije Žaje oštećen Ford splitskih registarskih oznaka u vlasništvu 56-godišnjaka.

Na vozilima su zabeležene ogrebotine i oštećenja retrovizora.

Iz policije su potvrdili da je kriminalistička istraga u toku.

(Kurir.rs/Index.hr)

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