Hrvatska
MISTERIOZNI PRIZOR NA JADRANU, NEBO NAJAVILO ONO ŠTO DOLAZI Snimak kod Poreča izazvao pažnju, meteorolozi upozoravaju na naredne sate (VIDEO)
- Kod Poreča je zabeležena pijavica, a meteorolozi upozoravaju na sve nestabilnije vreme zbog frontalnog poremećaja sa severozapada Evrope.
- U narednim satima i danima mogući su nevreme i obilnije padavine, uz rizik od bujičnih i urbanih poplava.
- Za četvrtak se najavljuju kiša, pljuskovi i grmljavina, posebno na Jadranu i u priobalju, uz jak jugo i olujne udare.
Slušaj vest
Na moru u blizini Poreča zabeležena je pijavica, što je jedan od znakova pogoršanja vremena koje se očekuje u narednom periodu.
Meteorolog Tea Blažević upozorila je da vremenske prilike postaju sve nestabilnije zbog približavanja frontalnog poremećaja sa severozapada Evrope. Zbog toga bi se pijavice na moru mogle pojavljivati i tokom narednih sati i dana.
Prema njenim rečima, očekuju se i nevreme i obilnije padavine, koje bi na pojedinim područjima mogle da izazovu bujične i urbane poplave.
U četvrtak se već od jutarnjih sati očekuju kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom, naročito na Jadranu i u priobalnim područjima. Duvaće umeren do jak jugo, koji će ponegde imati i olujne udare.
(Kurir.rs/GlasSrpske)
Reaguj
Komentariši