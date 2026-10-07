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Na moru u blizini Poreča zabeležena je pijavica, što je jedan od znakova pogoršanja vremena koje se očekuje u narednom periodu.

Meteorolog Tea Blažević upozorila je da vremenske prilike postaju sve nestabilnije zbog približavanja frontalnog poremećaja sa severozapada Evrope. Zbog toga bi se pijavice na moru mogle pojavljivati i tokom narednih sati i dana.

Prema njenim rečima, očekuju se i nevreme i obilnije padavine, koje bi na pojedinim područjima mogle da izazovu bujične i urbane poplave.

U četvrtak se već od jutarnjih sati očekuju kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom, naročito na Jadranu i u priobalnim područjima. Duvaće umeren do jak jugo, koji će ponegde imati i olujne udare.

(Kurir.rs/GlasSrpske)

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