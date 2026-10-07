Policija je hitno reagovala na dojavu o bombi u zagrebačkoj školi. Nakon pregleda, dojava se pokazala kao lažna.
Hrvatska
DRAMA U ZAGREBU, EVAKUISANA ŠKOLA ZBOG DOJAVE O BOMBI Policija hitno stigla na lice mesta, deca poslata kućama
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Valdorfska škola u zagrebačkom naselju Siget evakuisana je nakon dojave o postavljenoj bombi. Na teren su izašle policijske snage i obavljen je pregled školskih prostorija, nakon čega je utvrđeno da je dojava bila lažna.
Učenici i zaposleni napustili su zgradu. Prema informacijama jednog od roditelja, deca su zbog hitnosti situacije poslata kućama.
Iz zagrebačke policije oko 14.45 časova saopšteno je da su policijski službenici pregledali zgradu i utvrdili da je dojava o bombi bila lažna.
(Kurir.rs/Index.hr)
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