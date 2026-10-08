Tokom pljačke banke u Istri niko nije povređen
Hrvatska
OPLJAČKANA BANKA U ISTRI! Napadač upao u ekspozituru odmah po otvaranju, pretio radnici pištoljem, u toku potraga za počiniocem
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Jutros je nepoznati počinilac, uz pretnju pištoljem zaposlenoj, opljačkao banku u Višnjanu u Istri. U incidentu niko nije povređen.
Istarska policija je primila prijavu da se pljačka dogodila oko 8:15 časova, kada je počinilac ušao u filijalu i pretio zaposlenoj pištoljem. Nakon što je uzeo novac, napustio je filijalu.
Tokom pljačke niko nije povređen. Policija nastavlja krivičnu istragu.
(Kurir.rs/Večernji.hr)
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