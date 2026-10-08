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Protiv hrvatske evroposlanice pokrenuta je inicijativa za disciplinski postupak unutar njene stranke, nakon što je Politico objavio da su njeni prijatelji i članovi porodice prisustvovali događaju Evropskog parlamenta u Strazburu, za koji je njen kabinet tražio nadoknadu troškova u iznosu od nekoliko hiljada evra iz javnih sredstava.

I poslanica Romana Jerković i njena politička grupacija u Briselutvrde da su poštovale važeća pravila, ali je putovanje, predstavljeno kao događaj posvećen zdravstvenoj politici, otvorilo pitanja o načinu na koji Evropski parlament nadzire trošenje novca svojih poslanika. Dve osobe upoznate sa slučajem potvrdile su za Politico da je poslanička grupa odobrila troškove.

U izveštaju su navedeni zahtevi za nadoknadu troškova, fotografije i spiskovi učesnika putovanja.

Romana Jerković, članica poslaničke grupe Socijalista i demokrata (S&D), tokom šest godina mandata u Evropskom parlamentu organizovala je više događaja posvećenih zdravstvenoj politici. Na takve skupove pozivaju se stručnjaci koji o trošku političke grupe putuju u Evropski parlament u Briselu ili Strazburu, pri čemu su im plaćeni prevoz, smeštaj i hrana.

U objavi na Fejsbuku navela je:

- Očekujem da stranka donese svoj stav na osnovu činjenica, a ne nepotpunih medijskih navoda.

Dokumenta koja je pregledao Politico pokazuju da su osobe iz najbližeg okruženja Romane Jerković, uključujući njenu sestru, poznanika glumca i prijatelja istoričara umetnosti, na spisku učesnika putovanja u Strazbur bile predstavljene kao zaposleni na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Rijeci ili u tamošnjem Kliničkom bolničkom centru.

Romana Jerković Foto: Youtube

Večere u luksuznim restoranima, računi od 1.100 evra po obroku



Prema dokumentima, Jerković i njeni gosti, koji su doputovali iz Hrvatske, večerali su i u luksuznim restoranima, a poslaničkoj grupi S&D dostavljeni su računi od približno 1.100 evra po večeri.

- Nisam uradila ništa pogrešno - izjavila je Jerković za Politico na pitanje zbog čega su na putovanje pozvani njeni bliski prijatelji i članovi porodice.

- Svaki cent je opravdan - rekla je i dodala da poslanička grupa S&D nije utvrdila nikakve nepravilnosti u njenom postupanju.

Kasnije je navela da je sama platila troškove svoje sestre, uključujući hotelski smeštaj, avionske karte i večere.

U petak je saopštila da je "u slučaju pojedinih učesnika" došlo do "nenamerne administrativne greške novozaposlene osobe u administraciji", koja je naknadno prijavljena nadležnim organima.

Iz grupe S&D saopšteno je da su ponovo pregledali relevantnu dokumentaciju i zaključili da su "poštovana odgovarajuća finansijska pravila".

Međutim, Siniša Hajdaš Dončić, predsednik Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP), najavio je da će u četvrtak zatražiti od Predsedništva stranke pokretanje disciplinskog postupka sa ciljem isključenja evroposlanice iz SDP-a, pozivajući se na "narušavanje ugleda i druge okolnosti njenog slučaja".

- Nisam uradila ništa pogrešno nije dovoljno dobar odgovor - izjavio je tokom vikenda za hrvatske medije.

Političke grupe izdvajaju hiljade evra kako bi njihovi poslanici organizovali takozvane studijske posete, tokom kojih stručnjaci dolaze u Evropski parlament, sastaju se sa poslanicima i razgovaraju o političkim dokumentima i zakonodavnim pitanjima.

Novac za te događaje dolazi iz budžeta Evropske unije, što znači da ih na kraju finansiraju poreski obveznici. Političke grupe odobravaju troškove svojih poslanika, dok ukupna potrošnja podleže godišnjoj eksternoj reviziji.

Osoba upoznata sa događajem koji je Jerković organizovala u decembru 2024. godine izjavila je za Politico da tokom njega nije bilo razgovora o javnim politikama, kao i da tokom čitavog trodnevnog događaja nije bila rezervisana nijedna sala za sastanke.

Grupa S&D nije odgovorila na zahtev za komentar u vezi sa tim navodima.

Ovaj slučaj podstakao je pozive da nezavisni revizori proveravaju na koji se tačno način troše ta sredstva.

- Postoji ozbiljan nedostatak nadzora nad načinom na koji političke grupe troše novac, a posebno nad načinom na koji evroposlanici koriste svoj deo sredstava - izjavio je Nik Aiosa, direktor briselske kancelarije nevladine organizacije Transparensi internešenel EU.

Njegova organizacija smatra da bi Sekretarijat Evropskog parlamenta, koji nadzire njegovu administraciju, trebalo da sprovodi snažniji nezavisni finansijski nadzor.

Romana Jerković Foto: Youtube

Ko je Romana Jerković?



Jerković je evroposlanica u drugom mandatu, koja je za relativno kratko vreme stekla ugled među onima koji se bave zdravstvenom politikom.

Nekadašnja zamenica gradonačelnika Rijeke, po obrazovanju je doktorka medicine, predavala je na Medicinskom fakultetu u tom gradu, a trenutno obavlja funkciju potpredsednice Odbora Evropskog parlamenta za javno zdravlje (SANT).

Takođe predvodi grupu evroposlanika za kardiovaskularno zdravlje.

Jerković u početku nije odgovorila na više zahteva Politica da objasni zbog čega su njeni prijatelji i članovi porodice pozvani na događaj. Umesto toga, uputila je novinare na internet stranicu Evropskog parlamenta posvećenu pristupu dokumentima.

Međutim, kada su novinari konačno razgovarali sa njom u Evropskom parlamentu, insistirala je na tome da nije učinila ništa pogrešno.

Tokom događaja u Strazburu 2024. godine, više od deset osoba doputovalo je avionom iz Hrvatske i boravilo tamo najmanje tri dana.

Prema osobi upoznatoj sa organizacijom studijske posete, događaj je grupu S&D koštao više od 12.000 evra.

Program je obuhvatao i dve "radne večere" sa Jerković u lokalnim restoranima: cenjenom francusko-belgijskom restoranu L'Eveil des Sens i gastropabu Maison des Tanneurs, smeštenom pored kanala.

Jerković je u petak izjavila da su "troškovi predmetnog događaja iznosili 8.218,45 evra, što je znatno manje od iznosa koji su mediji pogrešno objavili, a predstavlja ukupno 747,13 evra po osobi".

Dokumenta u koja je Politico imao uvid pokazuju da je njen kabinet poslaničkoj grupi S&D dostavio račune u vrednosti od po 1.120 evra za svaku od te dve večere.

Da bi nadoknada troškova bila isplaćena, grupa je zatražila fotografiju svih učesnika sa događaja na kojoj se vidi i transparent S&D-a.

Iz grupe S&D nisu potvrdili da li su troškovi bilo koje od tih večera zaista nadoknađeni.

Fotografije sa jedne od večera prikazuju nasmejanu Jerković u društvu učesnika putovanja, uz transparent S&D-a. Događaj je bio predstavljen kao skup posvećen "izazovima i prioritetima u Zdravstvenoj uniji".

Jerković je za Politico izjavila da su svi učesnici putovanja tamo bili iz opravdanih profesionalnih razloga.

- Oni su stručnjaci - rekla je.

Romana Jerković Foto: Youtube

Sestra, glumac i istoričar umetnosti na spisku stručnjaka



Na spisku učesnika nalazila se Renata Jerković, sestra evroposlanice.

Na svom Fejsbuk profilu Renata Jerković navodi da se školovala u oblasti edukacijsko-rehabilitacionih nauka. Međutim, na spisku učesnika događaja predstavljena je kao asistentkinja na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Rijeci.

Još jedan učesnik, Mirko Soldano, glumac je koji je, prema njegovoj stranici na IMDb-u, nastupao u brojnim hrvatskim televizijskim serijama. Na spisku učesnika naveden je kao profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Rijeci.

Među učesnicima se našao i Teodor de Kancijani, hrvatski istoričar umetnosti. I on je na spisku predstavljen kao profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Rijeci.

Portparol Medicinskog fakulteta Univerziteta u Rijeci nije odgovorio na više zahteva da potvrdi da li je ta ustanova ikada zapošljavala osobe sa tim imenima. Nijedno od tih imena ne nalazi se na internet spisku profesora tog univerziteta.

Četvrti učesnik, Branko Vukšić, lokalni je asistent evroposlanice u Hrvatskoj, ali je na spisku učesnika naveden kao lekar Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

Peti učesnik, Mario Drufovka, takođe je predstavljen kao lekar iste zdravstvene ustanove. On je partner Renate Jerković. KBC Rijeka nije odgovorio na zahteve za komentar.

Politico je više puta pokušao da stupi u kontakt sa Renatom Jerković, Soldanom, de Kancijanijem, Vukšićem i Drufovkom kako bi dobio njihove komentare, ali niko od njih nije odgovorio. Pojedini drugi učesnici ovih događaja zaista rade u oblasti zdravstva.

Na primer, Gordana Starčević-Klasan navedena je kao zaposlena na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Rijeci, dok je druga gošća, Iva Zeneral Žuža, predstavljena kao zaposlena na Fakultetu dentalne medicine istog univerziteta.

Univerzitet potvrđuje da su obe zaposlene u tim ustanovama.

Portparol grupe S&D izjavio je:

- Nakon detaljnog ponovnog pregleda dokumentacije kojom raspolažemo, možemo da potvrdimo da su poštovana važeća finansijska pravila. Nemamo dodatnih komentara o ovom slučaju.