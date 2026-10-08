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Policija je uhapsila dvojicu muškaraca (42 i 70) koje sumnjiči da su učestvovali u prevari 69-godišnjakinje iz Zagreba, kojoj su uzeli oko 50.000 evra. Ženu su prevarili pričom da joj je ćerka stradala u saobraćajnoj nesreći, a osumnjičeni su uhvaćeni na graničnom prelazu Bajakovo dok su pokušavali da iz Hrvatske pređu u Srbiju.

Lažni lekar tvrdio da joj je ćerka stradala u nesreći

Prema rezultatima policijskog istraživanja, zasad nepoznati muškarac više je puta telefonom nazvao 69-godišnjakinju i predstavio se kao lekar njene ćerke. Tvrdio je da joj je ćerka stradala u saobraćajnoj nesreći.

Nedugo nakon poziva na vrata njenog stana u zagrebačkom Susedgradu došao je 42-godišnjak. Žena mu je, verujući u priču o nesreći, predala novac.

Tek je naknadno shvatila da je prevarena pa je sve prijavila policiji.

Novac sakrili u prenosnom frižideru

Dan nakon prevare policija je na graničnom prijelazu Bajakovo uhapsila 42-godišnjaka i 70-godišnjaka. Osumnjičeni su se nalazili u "mercedes vitu" zagrebačkih registarskih oznaka kojim su pokušavali preći granicu sa Srbijom.

Tokom pretrage vozila policajci su u prenosnom frižideru pronašli skrivenu torbicu s novcem za koji sumnjaju da potiče od prevare.

Osumnjičene su potom preuzeli zagrebački policajci, koji su pretražili i njihove domove na adresama boravka u Zagrebu.

Jedan od ranije poznat policiji

Policija je saopštila da je 42-godišnjak odranije poznat policiji i da su protiv njega proteklih godina više puta podnošene krivične prijave zbog različitih dela.

Ukupna materijalna šteta procenjuje se na oko 50.000 evra.

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje, među ostalim i zbog zasad nepoznatog učesnika prevare koji je telefonom kontaktirao žrtvu.