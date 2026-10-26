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Odslužio je devetomesečnu zatvorsku kaznu, dok Đakovačko-osječka nadbiskupija ne odgovara na pitanja o celom slučaju, piše Dnevnik.hr.

Reč je o svešteniku Đakovačko-osječke nadbiskupije koji je pred hrvatskim sudovima osuđen zbog nedoličnih radnji nad ministrantom (dečak ili odrasla osoba koja pomaže svešteniku), a iz zatvora je pušten u martu 2023. godine.

Samo pet meseci kasnije, u avgustu iste godine, nadbiskup Đuro Hranić vratio ga je u svešteničku službu i poslao u Gospićko-senjsku biskupiju. Tadašnji biskup bio je Zdenko Križić, današnji splitsko-makarski nadbiskup.

Učestvovao u misi i blagosiljao decu

Križić je osuđenom svešteniku poverio upravljanje dvema župama. Kada je novinar Novosti početkom 2025. godine počeo da se raspituje o ovom slučaju, Križićev naslednik, biskup Marko Medo, brzo ga je razrešio dužnosti.

Osuđeni sveštenik se nakon toga neko vreme nije pojavljivao u javnosti.

Međutim, izvori su upozorili da je nedavno ponovo počeo da se pojavljuje na misama u jednoj župi na području Đakovačko-osječke nadbiskupije.

Prema dostupnim fotografijama, sveštenik je početkom oktobra učestvovao u misi i blagosiljao decu. Zbog toga se postavlja pitanje kako je moguće da osoba osuđena zbog nedoličnih radnji nad maloletnikom ponovo dolazi u kontakt s decom.

Nadbiskupija ćuti

Đakovačko-osječka nadbiskupija nije odgovorila na pitanje ko je odlučio da svešteniku ponovo bude dozvoljeno da služi mise, iako je za to nadležan nadbiskup, niti zašto mu nije zabranjeno javno istupanje i kontakt s decom.

Odgovor nije stigao ni nakon više od deset dana. Posle novinarskog upita, do tada javno dostupna Fejsbuk stranica župe zaključana je, pa fotografije više nisu dostupne.

Poređenja radi, osoba osuđena za seksualno zlostavljanje i iskorišćavanje deteta u Hrvatskoj ne može da se zaposli u školskoj ustanovi. U Crkvi, međutim, ista osoba može da predaje veronauku, radi s mladima ili bude zadužena za ministrante.

Zataškavanje u Crkvi

Vraćanje osuđenog sveštenika u službu jedna je od nekoliko spornih odluka rukovodstva Katoličke crkve u Hrvatskoj.

Iako se Crkva formalno zalaže za zaštitu dece i ranjivih osoba, u praksi postoje slučajevi zataškavanja i odluke koje se odnose na osumnjičene ili osuđene zlostavljače.

Jedan od poznatih slučajeva odnosi se na zlostavljanje maloletnog polaznika bogoslovije na zagrebačkoj Šalati, koje je zataškavano oko 15 godina. Slučaj još nije dobio sudski epilog, a policijska istraga pokrenuta je tek ove godine.

Sveštenik Požeške biskupije osumnjičen u tom slučaju godinama nije snosio posledice, već je napredovao u crkvenoj hijerarhiji. Pre osam godina pominjan je i kao mogući kandidat za biskupa.