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Pacijentkinji je krajem 2023. godine zbog pogrešne dijagnoze raka odstranjen ceo želudac, a kasnije je otkriveno da ima benigni tumor koji nije zahtevao takvu operaciju.

Opštinsko krivično državno tužilaštvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv lekarke iz Bolničkog centra Sestre milosrdnice koja je postavila dijagnozu, prenosi Jutarnji list.

Tokom operacije u Zagrebačkom bolničkom centru, pored želuca, pacijentkinji su uklonjeni i limfni čvorovi, peritoneum, slepo crevo i žučna kesa. Tužilaštvo optužuje lekarku da je pogrešno protumačila nalaze biopsije kao adenokarcinom, iako se radilo o benignom neuroendokrinom tumoru.

Prema optužnici, lekarka nije sprovela dodatne testove koji su mogli da utvrde tačnu dijagnozu. Ona se tereti za nemarno lečenje koje je izazvalo posebno tešku telesnu povredu iz nehata, a tužilaštvo traži godinu dana zatvora.

Pacijentkinja: Sada imam 100% fizičko oštećenje

Pacijentkinja je rekla da je nakon operacije patila od jakih bolova i da je tek naknadna analiza odstranjenog želuca pokazala da joj nije dijagnostikovan rak. "Imam 80% invaliditet, a sada imam 100% fizičko oštećenje", rekla je, dodajući da je i interni nadzor bolnice utvrdio profesionalnu nepažnju u njenom lečenju.

Optužena lekarka negira odgovornost, tvrdeći da su sprovedeni dodatni testovi i da su drugi lekari pre operacije trebali biti uvereni da je dijagnostička obrada kompletna.

Hirurg koji je izvršio proceduru potvrdio je da nije mogao da napipa tumor tokom operacije, ali je nastavio proceduru zbog nalaza koji su ukazivali na rak.