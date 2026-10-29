niko nije odgovarao za ove zločine nad srbima

niko nije odgovarao za ove zločine nad srbima

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Tog 29. oktobra 1991. godine, tačno u podne pripadnici Civilne zaštite i policije Hrvatskepočeli su da sprovode Naredbu o evakuaciji, a na osnovu odluke koju je dan ranije doneo Krizni štab Opštine Slavonska Požega.

Prema pisanoj naredbi koju je u svojstvu predsednika Kriznog štaba potpisao Ante Bagarić, a koja je javno istaknuta na oglasnim mestima, evakuacija je zvanično obrazložena "ciljem zaštite života građana" i omogućavanjem efikasnije odbrane položaja hrvatskih snaga od delovanja vojske tadašnje Jugoslavije i lokalnih srpskih jedinica. Za izvršenje ove naredbe ostavljen je rok od 48 sati.

Prema zvaničnom popisu stanovništva iz 1991. godine, u ovim selima je živelo ukupno 2.120 lica.

Postojanje zvanične pisane naredbe lokalnog organa vlasti za dislokaciju stanovništva čini ovaj slučaj jednim od retkih dokumentovanih presedana ove vrste u modernoj evropskoj istoriji.

Uprkos materijalnim dokazima, činjenici da su 23 sela potpuno zbrisana sa geografske karte i predatim izveštajima nadležnim pravosudnim organima, za prisilno raseljavanje i zločine u Požeškoj kotlini do danas nije procesuiran niko ni pred međunarodnim, ni pred domaćim sudovima, saopšteno je iz Dokumentaciono informativnog centra Veritas.

Većina stanovnika se povinovala naredbi i napustila svoje domove, pri čemu je deo pronašao privremeni smeštaj kod srodnika u okolnim mestima, dok se manji broj uputio ka lokacijama koje su hrvatske vlasti označile kao zbirne centre.

Iako je civilnom stanovništvu garantovano da će njihova imovina biti zaštićena, odmah po pražnjenju sela otpočelo je sistematsko paljenje i uništavanje stambenih i pomoćnih objekata, čime je onemogućen povratak izbeglog stanovništva.

Stariji i nemoćni meštani, koji iz zdravstvenih razloga ili lične odluke nisu napustili svoja sela, stradali su unutar svojih domova tokom ovih dejstava.

Tadašnje hrvatske vlasti su pred domaćom i međunarodnom javnošću pokušale da opravdaju uništenje ove regije tvrdnjom da su Srbi sami zapalili svoju imovinu prilikom povlačenja.

Suočeni sa gubitkom imovine i bezbednosnim rizicima, većina evakuisanih Srba izbegla je na teritoriju Bosne i Hercegovine, odakle su nastavili kretanje ka Srbiji ili Istočnoj Slavoniji.

Franjo Tuđman Foto: Profimedia AFP, Screenshot, DRAGAN MILOVANOVIC / AFP / Profimedia

Manji broj utočište je pronašao u selima Gornji Vrhovci, Vučjak Čečavski i Šnjegavić, koja su odbila da izvrše naredbu o evakuaciji i u kojima su lokalni stanovnici organizovali seoske straže u okviru Teritorijalne odbrane.

U zoru 10. decembra 1991. godine, 121. brigada Hrvatske vojske iz Nove Gradiške i 123. brigada iz Slavonske Požege otpočele su vojni napad na ova tri sela. Nakon ulaska hrvatskih snaga, stanovništvo i lokalne straže povukli su se ka Bosni i Hercegovini.

Prema dokumentaciji Veritasa, tokom ove vojne akcije i pretresa terena u pomenutim i nekoliko susednih sela, ubijeno je 71 lice srpske nacionalnosti. Među žrtvama su identifikovane 34 žene i 42 osobe starije od 60 godina.

Nakon povlačenja stanovništva, pripadnici Hrvatske vojske su opljačkali i potpuno uništili 616 stambenih i 590 pomoćnih objekata, čime je bez domova ostalo 1.492 lica.

U decembru 2000. godine, iz masovne grobnice u selu Šnjegavić ekshumirani su posmrtni ostaci 13 lica, od kojih je do sada 11 identifikovano kao predratni žitelji Šnjegavića i Vučjaka Čečavskog.

Do danas su porodice pronašle i sahranile ukupno 27 žrtava iz ovih događaja, dok se na spisku nestalih i dalje vodi 44 osobe.