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Sa zahlađenjem se očekuje završetak sezone prenošenja virusa, saopštio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ). Preminula osoba bila je starije životne dobi i bolovala je od više hroničnih bolesti, naveli su iz HZJZ-a u odgovoru na upit agencije Hina.

Od ukupno 25 potvrđenih slučajeva, kod 19 osoba razvili su se simptomi bolesti. Među njima su dve osobe obolele od groznice Zapadnog Nila, dok je kod 17 osoba registrovan teži, neuroinvazivni oblik bolesti.

Ovaj oblik bolesti zahvata centralni nervni sistem i može da izazove meningitis, encefalitis i druge ozbiljne neurološke komplikacije.

Iz HZJZ-a objašnjavaju da se u ukupan broj prijavljenih slučajeva, pored osoba sa simptomima, ubrajaju i zaražene osobe bez simptoma, otkrivene rutinskim testiranjem dobrovoljnih davalaca krvi i organa.

Najviše slučajeva zabeleženo je na području Zagrebai okoline - ukupno 15, od čega osam u gradu Zagrebu, a sedam u Zagrebačkoj županiji.

U Krapinsko-zagorskoj županiji potvrđeno je pet slučajeva, u Osječko-baranjskoj dva, dok je po jedan slučaj zabeležen u Koprivničko-križevačkoj, Bjelovarsko-bilogorskoj i Vukovarsko-sremskoj županiji.



Više zaraženih nego prošle godine



Ovogodišnja sezona zaraze virusom Zapadnog Nila u Hrvatskoj intenzivnija je nego prošlogodišnja, kada je zabeleženo šest slučajeva. Međutim, ovogodišnji podaci uporedivi su sa 2024. godinom, kada su potvrđena 23 slučaja.

Najviše zaraženih u Hrvatskoj zabeleženo je 2018. godine, kada su potvrđena 63 slučaja.

Iz HZJZ-a ističu da je ovogodišnja epidemiološka situacija u Evropskoj uniji opisana kao dosad najintenzivnija sezona zaraze virusom Zapadnog Nila, sa najvećim brojem zabeleženih slučajeva na evropskom nivou. Virus je otkriven i u severnijim delovima Evrope.

Upozoravaju da broj infekcija značajno varira iz godine u godinu i da je širenje virusa teško predvideti. Zbog toga naglašavaju važnost ranog otkrivanja slučajeva, suzbijanja komaraca i lične zaštite od njihovih uboda.