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Istražne radnje sprovode se u saradnji sa Kancelarijom evropskog javnog tužioca (EPPO) u Zagrebu, a Indeks je saznao detalje slučaja.

Kako nezvanično saznaje Indeks, istražitelji su pokrenuli postupak protiv Ivana Šmita (HSS), načelnika opštine Nova Kapela, opštinskog višeg stručnog saradnika Ivana Grozdanovića i dvojice direktora - Marija Dujića iz kompanije "Dujić instalacije" i Josipa Španića iz kompanije "Elektrokovina Lighting". Istragom je obuhvaćena i Aleksandra Berić, viša stručna saradnica u gradskoj upravi Nove Gradiške.

Za nameštanje posla oko rasvete tražio 5.000 evra mita



Istražitelji sumnjaju da je načelnik Šmit sa preduzetnicima Dujićem i Španićem dogovorio nameštanje posla za postavljanje rasvete.

Reč je o postupku jednostavne nabavke, procenjene vrednosti 40.000 evra bez PDV-a, a posao je trebalo da dobije kompanija "Elektrokovina Lighting". Zauzvrat je Šmit, prema sumnjama istražitelja, trebalo da dobije 5.000 evra mita.

Prema sumnjama istražitelja, u tome mu je pomogao opštinski saradnik Grozdanović. On je pozive za dostavljanje ponuda slao unapred dogovorenim kompanijama, vodeći računa da najpovoljniju ponudu dostavi upravo "Elektrokovina Lighting".

Pored toga, uslove konkursa prilagodio je mogućnostima te kompanije, kojoj je posao na kraju i dodeljen.



Dobili subvenciju za rashladnu komoru koju su već imali



Istraga obuhvata i sumnju na prevaru sa subvencijama.

Mario Dujić, koji je ujedno predsednik lokalnog lovačkog udruženja, sumnjiči se da je, na podsticaj Aleksandre Berić iz gradske uprave Nove Gradiške, prijavio udruženje na konkurs Brodsko-posavske županije za finansiranje projekata.

U prijavi je lažno naveo da lovačko udruženje planira da novcem prikupljenim na konkursu kupi rashladnu komoru, iako su takvu komoru već imali. Županija im je na osnovu te prijave isplatila 4.000 evra.



Pretresi na Cresu i u Slavoniji



USKOK je jutros potvrdio da PNUSKOK, po njegovom nalogu, sprovodi hapšenja i hitne dokazne radnje.

- Radnje se sprovode na području Brodsko-posavske županije i Cresa. Postupanje je usledilo nakon zajedničkih, koordinisanih aktivnosti USKOK-a i Kancelarije evropskog javnog tužioca (EPPO) u Zagrebu, koja sprovodi hitne dokazne radnje u vezi sa krivičnim delima iz svoje nadležnosti - saopštio je USKOK.