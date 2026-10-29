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Pulska saobraćajna policija juče je oko 16:30 časova u naselju Orihi, nedaleko od Barbana u jugoistočnoj Istri, zaustavila 72-godišnjeg muškarca koji je vozio automobil iako mu je vozačka dozvola bila oduzeta, saopštila je danas istarska policijska uprava.

Policija je utvrdila da je muškarcu vozačka dozvola oduzeta jer nije obavio obavezni vanredni lekarski pregled. Uprkos tome, vozio je automobil pulskih registarskih oznaka.

Osim toga, na putu je ostavio drva, građevinska kolica i stado koza bez nadzora, čime je neposredno ugrozio ostale učesnike u saobraćaju, navodi policija.

Zbog više saobraćajnih prekršaja, 72-godišnjak je kažnjen sa 1.480 evra, a izrečena mu je i zabrana upravljanja automobilom u trajanju od šest meseci.

(Kurir.rs/Index.hr)

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