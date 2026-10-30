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Avion britanske aviokompanije Jet2, koji je u petak leteo sa grčkog ostrva Samosa prema Mančesteru, vanredno je sleteo na Aerodrom Sveti Jeronim u Splitu nakon što je posada proglasila vanredno stanje zbog tehničkih poteškoća.

U avion u Boing 737-800 bilo je 165 putnika i šest članova posade. Svi su sigurno sleteli, a prema dostupnim informacijama portala Dalmacija Danas, nitko nije povređen.

Reč je o letu LS1750, koji se u sistemu za praćenje aviona Flightradar24 vodio pod pozivnim znakom EXS29H. Tokom leta posada je aktivirala međunarodni kod 7700, kojim se kontroli vazdušnog prometa signalizira opšta a opasnost. Takav poziv avionu obezbeđuje prioritet i posebnu pažnju nadležnih službi, ali sam po sebi ne otkriva šta je izazvalo vanrednu situaciju.

Podaci o letu pokazuju da je avion promenio planiranu rutu i preusmerio se prema Splitu. Pre sletanja kružio je iznad mora u blizini Trogira i Splita.

Iz splitskog Aerodroma potvrdili su da su u 14.20 sati od Hrvatske kontrole vazdušne plovidbe primili obaveštenje o vanrednom sletanju. Odmah je pokrenut postupak potpune pripravnosti, u skladu s planom za slučaj izvanrednog događaja. "Sve nadležne službe Aerodroma,, kao i spoljne hitne službe, u stanju su pripravnosti i spremne za prihvat aviona", izvestili su iz Aerodroma.

Postupak potpune pripravnosti završen je u 14.42, nakon čega se vazdušni saobraćaj nastavio odvijati redovito. Za sada nisu objavljeni detaljniji podaci o prirodi tehničkih poteškoća koje su dovele do vanrednog sletanja.