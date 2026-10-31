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Opštinski sud u Splitu osudio je 25-godišnjeg Splićanina koji je 2023. godine na internetu pretio da će izvesti oružani napad na Filozofski fakultet u Splitu i ubiti dve studentkinje. Sud ga je proglasio krivim i za nedozvoljeno posedovanje ručne bombe, kao i za oštećivanje grobova na splitskom groblju Lovrinac.

Izrečena mu je jedinstvena kazna od godinu i šest meseci zatvora, od čega mora da odsluži šest meseci, dok je preostalih godinu dana uslovno, uz period provere od pet godina. U kaznu mu se uračunava vreme koje je već proveo u istražnom zatvoru od aprila do oktobra 2023. godine.

Pretio da će ubiti dve studentkinje

Prema presudi, tada 21-godišnji student psihologije u aprilu 2023. godine objavio je pretnju na internet platformi 4chan, napisavši da će devet dana kasnije izvesti napad na Filozofski fakultet.

U objavi je detaljno opisao kako namerava da nakon kolokvijuma iz Statistike II upotrebi pištolj, mačetu i lovački nož, zaključa predavaonicu i ubije dve studentkinje za koje je tvrdio da su ga ismevale.

Sud je utvrdio da je pretnja bila usmerena prema grupi od 20 studenata psihologije koji su trebalo da polažu kolokvijum.

FBI otkrio pretnju, fakultet preduzeo bezbednosne mere

Pretnju su otkrile američke službe, a FBI je o njoj obavestio hrvatsku policiju. Policajci su 19. aprila kontaktirali tadašnju dekanku splitskog Filozofskog fakulteta Gloriju Vickov.

Uprava fakulteta je zbog bezbednosti studenata organizovala nastavu na daljinu, a određeno vreme bila je obezbeđena i policijska zaštita. Kasnije je angažovana i privatna služba obezbeđenja.

Optuženi je priznao da je napisao spornu objavu, ali je tvrdio da je reč o šali i pokušaju privlačenja pažnje. Rekao je da nikome nije nameravao da naudi i da je inspiraciju pronašao u romanu "Bes" Stivena Kinga.

Sud takvu odbranu nije prihvatio. Zaključio je da je pretnja bila ozbiljna i da je njen cilj bio zastrašivanje studenata.

Snimao se sa ručnom bombom

Tokom istrage policija je u njegovom mobilnom telefonu pronašla snimke na kojima drži predmet za koji je tvrdio da je plastična igračka kupljena na maskenbalu.

Međutim, veštačenjem snimaka utvrđeno je da je reč o pravoj ručnoj bombi M75, čije je posedovanje građanima zabranjeno.

Na snimcima je, prema presudi, govorio o mogućnosti napada sa ljudskim žrtvama. Policija je na njegovom telefonu pronašla i brojne snimke stvarnih masovnih ubistava, uključujući napade u školama.

Sud je zaključio da je nedozvoljeno nabavio i posedovao ručnu bombu, iako ona tokom pretresa nije pronađena.Oštećivao grobove na Lovrincu

Splićanin je proglašen krivim i za povredu mira pokojnika zbog oštećivanja grobova na gradskom groblju Lovrinac tokom 2021. godine.

Prema presudi, sa nekoliko nadgrobnih spomenika skidao je keramičke fotografije pokojnika, odnosio ih i oštećivao grobne ukrase. Na pojedinim grobovima oštećivao je fotografije i vaze.

Optuženi je negirao odgovornost, ali su policajci na oštećenim grobovima pronašli biološke tragove koji su odgovarali njegovom DNK profilu. Sud je prihvatio i iskaz svedoka kojem se poveravao o oštećivanju grobova.

Sud uzeo u obzir njegovo kasnije ponašanje

Tokom postupka sprovedena su psihijatrijska i psihološka veštačenja. Sud je utvrdio da je optuženi u vreme upućivanja pretnje i nedozvoljenog posedovanja oružja bio bitno smanjeno uračunljiv.

Veštaci su prvobitno predlagali obavezno psihijatrijsko lečenje, ali su nakon novog veštačenja 2026. godine zaključili da takva mera više nije potrebna.

Prilikom odmeravanja kazne sud je uzeo u obzir da optuženi ranije nije bio osuđivan, kao i da je u međuvremenu promenio ponašanje, nastavio školovanje, prestao da konzumira alkohol i drogu i počeo da ministrira u crkvi.

S druge strane, kao otežavajuću okolnost sud je uzeo uznemirenost koju je izazvao svojim postupcima.

Osim kazne zatvora, sud mu je naložio da plati 8.943,26 evra troškova krivičnog postupka.