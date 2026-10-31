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Papa Lav XIV imenovao je italijanskog biskupa Frančeska Kavinu za novog apostolskog vizitatora za Međugorje. Kavina će na toj dužnosti zameniti nadbiskupa Alda Kavalija, čiju je ostavku papa prihvatio.

Kako su objavili zvanični sajt župe Međugorje i Radio Mir Međugorje, Kavina je imenovan na neodređeno vreme. Kao posebni papin izaslanik biće zadužen za Međugorje, jedno od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih mesta na svetu.

1/10 Vidi galeriju Papa Lav XIV služio prvu božićnu ponoćnu misu u bazilici Svetog Petra u Vatikanu Foto: Gregorio Borgia/AP, GIUSEPPE LAMI/ANSA

Ko je novi papin izaslanik?

Frančesko Kavina rođen je 17. februara 1955. godine u italijanskom gradu Faenci. Za sveštenika je rukopoložen 1980. godine, a doktorirao je kanonsko pravo na Papskom lateranskom univerzitetu u Rimu.

Papa Benedikt XVI imenovao ga je 2011. godine za biskupa italijanske biskupije Karpi. Na toj dužnosti ostao je do 2019. godine, kada se povukao.

Međugorski župnik fra Zvonimir Pavičić zahvalio je dosadašnjem papinom izaslaniku Aldu Kavaliju na njegovom radu i bliskosti sa župljanima, franjevcima i hodočasnicima.

Novom izaslaniku poželeo je dobrodošlicu i izrazio nadu u nastavak dobre saradnje.

Međugorje ima posebnog papinog izaslanika od 2018. godine. Papa Franja tada je na tu dužnost imenovao poljskog nadbiskupa Henrika Hosera.

Nakon njegove smrti 2021. godine nasledio ga je Aldo Kavali, koji je tu službu obavljao do sada.

Šta je Vatikan odlučio o Međugorju?

Međugorje je postalo poznato 1981. godine, kada je šestoro mladih počelo da tvrdi da im se ukazuje Bogorodica. Vernici je nazivaju Kraljicom mira zbog poruka koje joj pripisuju.

Tvrdnje o ukazanjima tokom godina istraživalo je više crkvenih komisija. Među njima je bila i komisija koju je 1982. godine osnovala tadašnja Biskupska konferencija Jugoslavije.

Godine 1991. Jugoslovenska biskupska konferencija objavila je Zadarsku izjavu. U njoj je zaključeno da se na osnovu dotadašnjih istraživanja ne može potvrditi da su ukazanja natprirodna.

Papa Benedikt XVI osnovao je 2010. godine novu međunarodnu komisiju, koju je predvodio kardinal Kamilo Ruini.

Komisija je završila rad 2014. godine i svoj izveštaj predala papi Franji, ali njeni zaključci nikada nisu zvanično objavljeni.

Važna odluka doneta je 2024. godine, kada je Vatikan objavio dokument Dikasterijuma za nauk vere kojim je Međugorju dodeljen status "Nihil obstat", što znači da nema prepreka.

Time je Vatikan dozvolio javno poštovanje i verske aktivnosti povezane sa Međugorjem, prepoznajući pozitivne duhovne efekte koje ono ima na vernike.