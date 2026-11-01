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Snegkoji je jutros pao na Zavižanui u Gorskom kotaru najavljuje promenu vremena tokom vikenda, uz kišu i grmljavinske pljuskove na jugu Hrvatske, kao i vetrovito vreme širom zemlje.

Sneg je jutros počeo da pada na Zavižanu, a pada i u Gorskom kotaru. Za celu Hrvatsku tokom vikenda najavljena je promena vremena.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), od sredine dana mestimično će padati kiša, dok su na jugu mogući i pljuskovi sa grmljavinom. U najvišim predelima očekuju se susnežica i sneg.

Duvaće umeren, a lokalno na udare i jak severoistočni vetar, dok su u večernjim satima mogući i olujni udari. Na Jadranuće duvati umerena i jaka bura, mestimično olujna, a podno Velebitamogući su i orkanski udari.

Temperatura vazduha uglavnom će se kretati između šest i 11 stepeni, dok će na Jadranu biti od 11 do 16 stepeni.

U ponedeljak se očekuje još jedan tmuran dan. U unutrašnjosti će biti oblačno, povremeno sa kišom, dok se u najvišim predelima očekuju susnežica i sneg.

Na Jadranu će biti promenljivo oblačno, a kiša je ponegde moguća tokom noći i jutra. Tokom dana očekuju se češći sunčani periodi, posebno u Istrii Dalmaciji.

Vetar će biti umeren do jak, lokalno sa olujnim udarima. Na Jadranu će duvati jaka i olujna bura, a podno Velebita mogući su i orkanski udari.

Temperatura će se uglavnom kretati od šest do 10 stepeni, a u planinskim predelima biće niža. Na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije jutarnja temperatura iznosiće od devet do 13, a najviša dnevna od 14 do 19 stepeni.

Oblačno i prohladno vreme zadržaće se do sredine nedelje. Od četvrtka se u unutrašnjosti očekuje malo do umereno oblačno vreme, uz jutarnju maglu, dok će na Jadranu, uz buru, biti pretežno sunčano.

Jutarnje temperature biće u blagom padu, dok će dnevne vrednosti rasti, prognozira meteorolog Bojan Lipovšćak.