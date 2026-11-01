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Sedmogodišnji dečak povređen je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila prekjuče poslepodne u Varaždinu, u Hrvatskoj. Na njega je na pešačkom prelazu naleteo automobil, a nakon nesreće prevezen je u Opštu bolnicu u Varaždinu, saopštila je danas policija.

Nesreća se dogodila oko 16.40 časova u Zagrebačkoj ulici. Automobilom je upravljala 45-godišnja žena, koja se kretala iz pravca Gospodarske ulice prema Ulici Miroslava Krleže.

Približavajući se pešačkom prelazu, vozačica nije prilagodila brzinu kako bi mogla na vreme da se zaustavi.

Prednjim levim delom automobila i retrovizorom udarila je dečaka koji je prelazio ulicu.

Od siline udarca dečak je pao na kolovoz, navodi varaždinska policija.

Dete prevezeno u bolnicu

Nakon nesreće vozačica i dečakov otac razmenili su podatke, a otac je potom dete odvezao u bolnicu.