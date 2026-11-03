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U ponedeljak poslepodne u Požegi, u Hrvatskoj, 59-godišnji vozač izazvao je dve saobraćajne nesreće i pobegao sa mesta događaja. Policija ga je ubrzo pronašla i utvrdila da je vozio pod dejstvom alkohola i droga, kao i sa isteklom vozačkom dozvolom.

Incident se dogodio oko 17 časova. Vozač je u Ulici Antuna Kanižlića izgubio kontrolu nad automobilom i prednjim desnim delom vozila udario u parkirani autobus.

Potom je nastavio vožnju i u Nemačkoj ulici spoljašnjim retrovizorom udario u retrovizor drugog parkiranog automobila.

Nakon što je napustio mesta nesreća, a da nije ostavio svoje podatke, policajci su ga pronašli.

Alkotestiranjem mu je izmereno 0,92 promila alkohola, dok je preliminarni test na droge pokazao prisustvo THC-a i opijata.

Muškarac je odbio da da uzorke krvi i urina na analizu. Proverom je takođe utvrđeno da mu je vozačka dozvola istekla.

Vozač je zadržan u policiji dok ne prestane dejstvo opojnih sredstava, a protiv njega će biti podnet prekršajni nalog.

Visoka kazna i zabrana upravljanja vozilom

Za navedene prekršaje iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima predviđena je ukupna novčana kazna od 2.390 evra.