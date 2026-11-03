PIJAN I DROGIRAN NAPRAVIO HAOS NA ULICAMA! Izazvao dve nesreće, pa pobegao, policija ga ubrzo pronašla, preti mu paprena kazna!
U ponedeljak poslepodne u Požegi, u Hrvatskoj, 59-godišnji vozač izazvao je dve saobraćajne nesreće i pobegao sa mesta događaja. Policija ga je ubrzo pronašla i utvrdila da je vozio pod dejstvom alkohola i droga, kao i sa isteklom vozačkom dozvolom.
Incident se dogodio oko 17 časova. Vozač je u Ulici Antuna Kanižlića izgubio kontrolu nad automobilom i prednjim desnim delom vozila udario u parkirani autobus.
Potom je nastavio vožnju i u Nemačkoj ulici spoljašnjim retrovizorom udario u retrovizor drugog parkiranog automobila.
Nakon što je napustio mesta nesreća, a da nije ostavio svoje podatke, policajci su ga pronašli.
Alkotestiranjem mu je izmereno 0,92 promila alkohola, dok je preliminarni test na droge pokazao prisustvo THC-a i opijata.
Muškarac je odbio da da uzorke krvi i urina na analizu. Proverom je takođe utvrđeno da mu je vozačka dozvola istekla.
Vozač je zadržan u policiji dok ne prestane dejstvo opojnih sredstava, a protiv njega će biti podnet prekršajni nalog.
Visoka kazna i zabrana upravljanja vozilom
Za navedene prekršaje iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima predviđena je ukupna novčana kazna od 2.390 evra.
Pored toga, preti mu i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 12 meseci, kao i upisivanje 12 negativnih prekršajnih bodova.
(Kurir.rs/Index.hr)