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Iako je ranije bio osuđivan za teška krivična dela protiv polne slobode i seksualno zlostavljanje dece, 36-godišnji K. A. se ponovo našao na Opštinskom krivičnom sudu u Zagrebu iz sličnih razloga.

Nezaposleni mašinski inženjer proglašen je krivim i osuđen na četiri godine i 11 meseci zatvora zbog aktivnog pretraživanja i čuvanja dečje pornografije na dva mobilna telefona u Zagrebu i Krapini od sredine januara do kraja maja ove godine. U presudi je navedeno da je na mobilnim telefonima pronađeno čak 263 fotografije i četiri video snimka, koji prikazuju decu u seksualno eksplicitnom ponašanju i seksualnoj interakciji sa odraslima.

K. A. se tokom suđenja izjasnio krivim, a u svoju odbranu je naveo da se iskreno kaje i stidi zbog svojih postupaka.

- Redovno razgovaram sa roditeljima i žao mi je što sam sebi i njima naneo sramotu. Svestan sam situacije i znam da ovo krivično delo nosi kaznu zatvora do 10 godina - rekao je osuđeni pedofil, kome se sudi i na Opštinskom sudu u Zlataru zbog krivičnog dela krađe.

Prilikom odlučivanja o vrsti i visini kazne, sud je kao olakšavajuće okolnosti uzeo u obzir priznanje krivičnih dela i izraženo kajanje optuženog, ali njegove višestruke krivične i prekršajne ​​osude, koje uključuju kaznu za neovlašćenu proizvodnju i promet droga, nisu išle u njegovu korist. U presudi se naglašava da je K.A. počinio pretragu dečje pornografije dok je bio na uslovnoj slobodi.

Presuda nije pravosnažna i on ima pravo žalbe na nju.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr/Foto:Ilustracija)

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