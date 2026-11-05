Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Hrvatski borbeni avion Rafal je danas u 8:41, u okviru nadzora i zaštite sopstvenog vazdušnog prostora, presreo putnički avionAirbus A320 finske avio-kompanije Finnair na području između Jastrebarskog i Karlovca.

Presretanje je izvršeno zbog dojave o mogućoj pretnji, odnosno sumnje na situaciju „bomba u avionu” – što označava mogućnost prisustva eksplozivne naprave u letelici.

Airbus A320 kompanije Finnair, na letu iz Helsinkija ka Rimu, ušao je u hrvatski vazdušni prostor u 8:34, na području između Čakovca i Varaždina, nastavljajući let prema Istri i Italiji. Nakon izdavanja naređenja za akciju i poletanja iz baze, hrvatski Rafal je presreo putnički avion u 8:41 na području između Jastrebarskog i Karlovca.

Nakon presretanja, hrvatski Rafal je pratio Airbus A320 do granice sa Italijom, gde je avion predat italijanskim snagama za brzi odgovor.

Vazdušna akcija je pokrenuta po naređenju Združenog vazdušnog zapovedništva NATO-a u Torejonu.

Avion Finnaira je napustio hrvatski vazdušni prostor u 8:54.

Ovo je drugo uspešno presretanje ove godine. Podsećamo, hrvatski višenamenski borbeni avion Rafal je nedavno, takođe u okviru zadatka nadzora i zaštite hrvatskog vazdušnog prostora (Air Policing), presreo malteški putnički avion tipa Boeing koji je bio označen kao moguća pretnja.