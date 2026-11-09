Hrvatska
POLICIJA PRETRESLA STAN, APARTMAN I AUTOMOBIL: Kod mladića pronađeno više od 100 grama kokaina
- Policija u Šibeniku uhapsila je 27-godišnjaka zbog sumnje da je trgovao drogom i neovlašćeno posedovao oružje i eksplozivne materije
- Tokom pretresa stana, apartmana i automobila pronađeno je 111,7 grama kokaina, 5,4 grama marihuane, municija i veća količina novca
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Policija u Šibeniku uhapsila je 27-godišnjaka zbog sumnje da je trgovao drogom i neovlašćeno posedovao oružje i eksplozivne materije.
Tokom kriminalističke istrage, po nalogu Županijskog suda u Šibeniku, pretreseni su stan, apartman i automobil koje je koristio osumnjičeni.
Policija je tom prilikom pronašla i oduzela 12 paketića sa kokainom, ukupne bruto težine 111,7 grama, kao i kesicu sa 5,4 grama marihuane. Pronađena je i municija kalibra 7,62 milimetra, kao i veća količina novca.
Nakon završetka istrage, 27-godišnjak je predat pritvorskom nadzorniku šibensko-kninske policije, dok je protiv njega podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu u Šibeniku.
(Kurir.rs/Index)
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