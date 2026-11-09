Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Policija u Šibeniku uhapsila je 27-godišnjaka zbog sumnje da je trgovao drogom i neovlašćeno posedovao oružje i eksplozivne materije.

Tokom kriminalističke istrage, po nalogu Županijskog suda u Šibeniku, pretreseni su stan, apartman i automobil koje je koristio osumnjičeni.

Policija je tom prilikom pronašla i oduzela 12 paketića sa kokainom, ukupne bruto težine 111,7 grama, kao i kesicu sa 5,4 grama marihuane. Pronađena je i municija kalibra 7,62 milimetra, kao i veća količina novca.