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Premijer Hrvatske Andrej Plenković komentarisao je smrt sportiste Kristijana Josipa Periša (32) u Psihijatrijskoj klinici Sveti Ivan u Jankomiru, navodeći da smatra da se radi o ubistvu, i time je prozvao gradsku vlast Zagreba i opoziciju zbog dvostrukih standarda.

"Ubistvo mladića u bolnici u nadležnosti gradske vlasti"

"Koliko sam mogao da vidim, radilo se o ubistvu mladića u bolnici u nadležnosti gradske vlasti. Naravno, to ne može biti odgovornost gradonačelnika, ali da je obrnuto, verovatno bi već bilo protesta", rekao je Plenković.

Na pitanje novinara zašto tvrdi da se radi o ubistvu iako su sudski postupak i veštačenja još uvek u toku, Plenković je kratko rekao: "Pogledajte snimak". Kada su ga novinari ponovo podsetili da zvanični uzrok smrti tek treba da bude utvrđen na sudu, premijer je jednostavno ponovio istu rečenicu: "Pogledajte snimak".

1/4 Vidi galeriju Kristijan Josip Periš Foto: Facebook / Atletski klub Agram

HDZ: Da je bolnica pod državom, izbila bi revolucija

Plenkovićeva izjava usledila je nakon što se i HDZ oglasio o tragediji u Jankomiru na društvenoj mreži X, direktno napadajući gradsku vlast Zagreba, koju čine Možemo i SDP. Vladajuća stranka je tvrdila da opozicija ćuti isključivo zato što je osnivač bolnice Grad Zagreb.

"Da je Psihijatrijska bolnica Jankomir pod državnom upravom, izbila bi revolucija! Navodno su tamo ubili pacijenta, mladog čoveka, ali opozicija nije rekla ni reč. Zašto? Odgovor je jednostavan. Zato što je gradska vlast Zagreba Možemo/SDP odgovorna za tu bolnicu", objavio je HDZ, povlačeći paralelu sa prethodnim skandalima javnih nabavki u toj ustanovi.

Bolnica Sv. Ivan u Zagrebu, postupanje prema pacijentu Kristijanu Josipu Perišu, snimak sa nadzorne kamere Foto: Screenshot

Četiri tehničara u pritvoru

Podsećanja radi, istražni sudija Županijskog suda u Zagrebu odredio je jednomesečni pritvor za četvoricu medicinskih tehničara starosti 22, 28, 32 i 52 godine zbog sumnje da su počinili teško ubistvo ranjive osobe.

Istražitelji ih terete da su 21. oktobra upotrebili prekomernu fizičku silu nad uznemirenim pacijentom, postupajući suprotno pravilima medicinske struke i dužne pažnje.