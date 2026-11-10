Snimak sa nadzorne kamere u zagrebačkoj bolnici na kome se vidi svirepo postupanje prema pacijentu Kristijanu Josipu Perišu

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Indeks saznaje nove detalje iz istrage o četvorici medicinskih tehničara osumnjičenih za teško ubistvo sportiste Kristijana Josipa Periša (32), koji je preminuo 21. oktobra u Psihijatrijskoj klinici "Sveti Ivan" u Zagrebu. Prema informacijama koje smo dobili od pouzdanih izvora, policija je kobnog dana intervenisala i na njegovoj porodičnoj adresi, pre nego što je završio u bolnici.

Intervencija je usledila nakon prijave člana porodice da je Periš psihički rastrojen i da ima paranoidne misli. Istog dana, porodica je zatražila i hitnu medicinsku pomoć zbog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja.

Novi detalji potiču iz policijskih izveštaja i službenih beleški prikupljenih tokom krivične istrage. Iz njih je moguće rekonstruisati neke od događaja koji su prethodili Periševoj smrti, uključujući policijsku intervenciju u kući, dve intervencije u bolnici i njegovo ponašanje prema medicinskom osoblju.

1/4 Vidi galeriju Kristijan Josip Periš Foto: Facebook / Atletski klub Agram

Policija intervenisala na porodičnoj adresi

Prema policijskom izveštaju o intervenciji po prijavi o nasilju u porodici, službenici VII. Policijski službenici zagrebačke policijske stanice došli su na adresu porodice 21. oktobra. Pozvao ih je član porodice koji je prijavio da je Periš u psihički poremećenom stanju sa paranoičnim mislima.

Prema rečima jedne od Perišovih sestara, porodica je tog dana zatražila i hitnu medicinsku pomoć jer mu se zdravlje pogoršalo. Nakon toga, primljen je na odeljenje psihijatrije klinike "Sveti Ivan". Međutim, prema informacijama koje je Indeks dobio, Periš je ostavljen samo u bolnici, i dok je čekao da ga lekari pregledaju, počeo je da pravi probleme.

Zbog toga je policija dva puta intervenisala u Psihijatrijskoj klinici Sveti Ivan istog dana.

"Ne želim da uđem, prošlog puta ste me davili i vezali za krevet"

Službena beleška pokazuje da su dežurna lekarka hitne pomoći Silvana Jelavić i zaposleni u klinici Dražen Šenjuga prijavili da imaju problema sa pacijentom koji ih verbalno napada, vređa i preti ubistvom osoblju i svim muslimanima. Međutim, prema policijskom izveštaju, kada su policajci razgovarali sa dr Jelavićem u 15:23 časova, Periš je već sedeo na klupi i nije pružao otpor niti je bio agresivan.

Posle nekog vremena, pristao je da uđe u bolnicu, ali je pre toga rekao: "Ne želim da uđem unutra, prošlog puta ste me davili i vezali za krevet, ne želim da me lekari diraju, želim samo da razgovaram sa policijom".

Nakon ulaska u bolnicu, primio je terapiju. Policajci su izjavili da tokom njihovog lečenja nije bio agresivan, već da je sarađivao sa zdravstvenim radnicima i policajcima.

Policajci su ponovo pozvani u bolnicu oko 17 časova. Ponovo nisu morali da intervenišu. Zatekli su dr Luciju Mance Šenjugu i medicinske tehničare, i Periša, koji je već bio vezan za krevet.

Prema policijskoj belešci, pacijent je bio vidljivo ošamućen i dezorijentisan.

Doktorka je rekla policajcima da su ga uspešno osigurali za krevet i da nema potrebe za daljim policijskim delovanjem. Takođe je izjavila da Periš nije pretio niti ugrožavao nikoga od medicinskog osoblja, kao i da nisu utvrđeni elementi prekršaja ili krivičnog dela. Policajci su potom napustili bolnicu.

Snimak sa video nadzora otkriva detalje smrti

Prema informacijama iz istrage, radnje četvorice medicinskih tehničara koje su se završile Perišovom smrću dogodile su se između 20:02 i 20:12 u sobi 1A muškog odeljenja integrativne psihijatrije.

Istražitelji kažu da je, dok je Periš bio vezan za krevet, pokušao da se oslobodi i ustane tokom mentalnog sloma. Snimak sa video nadzora, koji je pregledala policija, prikazuje ga kako leži budan na krevetu, vezan kaiševima oko nogu, ruku i grudi.

Prema opisu snimka, tri medicinska tehničara su ga pritiskala rukama uz krevet, dok je četvrti zatezao kaiševe. Zatim mu je jedan pritisnuo lice, a drugi mu je stavio jastuk na glavu. Dvojica su mu pritiskala kolena na vrat, dok su ga drugi udarali u glavu i stomak.

Bolnica Sv. Ivan u Zagrebu, postupanje prema pacijentu Kristijanu Josipu Perišu, snimak sa nadzorne kamere Foto: Screenshot

Prema policijskom izveštaju, osumnjičeni su nastavili da pritiskaju jastuk na Periševo lice i kolena na vrat čak i nakon što je prestao da se opira.

Video se nastavlja pokušajem reanimacije.

Porodica sumnjala u objašnjenje bolnice

Prema rečima Perišove sestre, porodica je te večeri dobila vest iz bolnice da je Kristijan preminuo. Kada su stigli u bolnicu, osoblje je u početku odbilo da im dozvoli da vide njegovo telo. Prema rečima sestre, lekar im je rekao da je bio agresivan, da su mu davali terapiju, da je bio vezan i da je prestao da diše.

Porodica je kasnije primetila plave tragove oko njegovog vrata, rane ispod usne i ostatke krvi na telu. Prema onome što je sestra rekla policiji, lekar im je rekao da su povrede posledica intubacije.

Članovi porodice su takođe rekli policiji da im je u bolnici rečeno da je Periš preminuo od srčane insuficijencije. Ovo objašnjenje je izazvalo njihove sumnje, posebno s obzirom na povrede koje su videli na telu.

Preliminarna obdukcija je kasnije otkrila brojne modrice, ogrebotine, prelome nekoliko rebara i grudne kosti, kao i plućni i cerebralni edem. Konačan uzrok smrti još nije bio utvrđen u vreme istrage. Odgovor bi trebalo da pruži sudsko-medicinski pregled.