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U centru Zagreba, u blizini Muzeja Mimara, jutros oko 8:55 časova dogodila se eksplozija koja je uznemirila građane. Na travnatoj površini ispred muzeja pronađeno je mrtvo telo.

Zagrebačka policija je potvrdila za Indeks da je telo pronađeno i navela da smrt nije posledica krivičnog dela. Prema prvim informacijama, radilo se o samoubistvu. Tokom detonacije bombe, kako saznajemo, nikoga nije bilo u blizini osim osobe koja je aktivirala eksplozivnu napravu, tako da građani, srećom, nisu bili u opasnosti.

Policija sprovodi istragu, a područje oko mesta događaja je ograđeno policijskom trakom. Postavljen je i policijski šator.

(Kurir.rs/Index.hr)

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