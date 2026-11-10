U centru Zagreba , u blizini Muzeja Mimara, jutros oko 8:55 časova dogodila se eksplozija koja je uznemirila građane. Na travnatoj površini ispred muzeja pronađeno je mrtvo telo.

Zagrebačka policija je potvrdila za Indeks da je telo pronađeno i navela da smrt nije posledica krivičnog dela. Prema prvim informacijama, radilo se o samoubistvu. Tokom detonacije bombe, kako saznajemo, nikoga nije bilo u blizini osim osobe koja je aktivirala eksplozivnu napravu, tako da građani, srećom, nisu bili u opasnosti.