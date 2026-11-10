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Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević otvorio je 48. izdanje Interlibera na Zagrebačkom velesajmu, a tom prilikom komentarisao je smrt Kristijana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju „Sveti Ivan“.

– Pre svega, želim da izrazim saučešće porodici. Direktorka bolnice je, nakon što je pregledala snimak, obavestila policiju i uručila zaposlenima vanredne otkaze. Očekujem da uprava bolnice sarađuje sa policijom – rekao je Tomašević i dodao da je policija kontaktirana u četvrtak. On je istakao da snimak nije video.

– Na terenu je inspekcijski nadzor, ali će na sva pitanja prvenstveno odgovoriti policijska istraga. Direktorki su izjave zaposlenih bile sumnjive, zbog čega ih je prijavila policiji i uručila im vanredne otkaze – dodao je.

Nije čekala završetak istrage, zbog čega se juče ispred bolnice okupilo 100 demonstranata. Sve je prijavila policiji u četvrtak. Pojedini zaposleni koji su učestvovali u ovoj tragediji otišli su na bolovanje, zbog čega je direktorka sama pregledala snimak.

– Ovo je teško krivično delo i propust na nivou sistema, od bolnice do zdravstvenog sistema – zaključio je Tomašević.

Tomašević je naglasio da je dopis o ovom događaju dobio istog dana kada i Ministarstvo zdravlja.