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Četvrti medicinski tehničar osumnjičen za teško ubistvo Kristijana Josipa Periša (32) u Psihijatrijskoj klinici "Sveti Ivan" u Jankomiru, u Zagrebu, otpušten je sa radnog mesta, javlja Dnevnik Nove TV.

Trojica njegovih kolega otpuštena su 5. novembra, a sada je predsednik Upravnog odbora Klinike, Mirando Mrsić, objasnio zašto četvrti tehničar nije odmah otpušten.

Prema njegovim rečima, direktorka Klinike, Majda Grah, nije videla da četvrti tehničar pritiska koleno na Perišev vrat na snimku nadzorne kamere. To je, kaže Mrsić, utvrđeno tek nakon što je policija detaljno analizirala snimak.

Kristijan Josip Periš Foto: Screenshot, screenshot X, Facebook / Atletski klub Agram

Nakon što je policija utvrdila da je i on učestvovao u fizičkom vezivanju Periša na način za koji se sumnja da predstavlja prekomernu upotrebu sile, i četvrti tehničar je otpušten sa radnog mesta.

Sva četvorica su u pritvoru zbog sumnje da su počinili teško ubistvo 32-godišnjeg pacijenta koji je preminuo 21. oktobra.

(Kurir.rs/Dnevnik.hr)

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