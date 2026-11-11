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Državno tužilaštvo Republike Hrvatske pokrenulo je istragu o curenju snimka video-nadzora u Psihijatrijskoj klinici Sveti Ivan u slučaju smrti 32-godišnjeg muškarca, ovo je potvrđeno Dnevniku Nove TV.

Na snimku se vidi kako medicinski tehničari na izuzetno grub način obuzdavaju Kristijana Josipa Periša, pacijenta zagrebačke klinike, a njihova intervencija završava se njegovom smrću.

Snimak se jutros pojavio na više profila i grupa na Fejsbuku i tako postao dostupan široj javnosti, pa je Državno tužilaštvo pokrenulo istragu jer Krivični zakon zabranjuje pravosudnim i policijskim službenicima i zaposlenima, kao i advokatima i drugim učesnicima u sudskim postupcima, neovlašćeno otkrivanje sadržaja istražnih ili dokaznih radnji.

Kazna za ovo krivično delo je do tri godine zatvora.

Plenković: "Reć je o ubistvu"

Podsećanja radi, premijer Hrvatske Andrej Plenković je juče rekao da je video snimak video-nadzora radnji medicinskih tehničara u toj ustanovi jer ga je zatražio, i da je dostupan na Fejsbuku.

- Po ovome što sam mogao videti, reč je o ubistvu mladog čoveka u bolnici pod nadležnošću gradske vlasti. Naravno, to ne može biti odgovornost gradonačelnika, ali da je obrnuto, verovatno bi već počeli protesti - kazao je Plenković prilikom dolaska u parlament.

Na opasku novinara da još nije utvrđeno da li je reč o ubistvu, Plenković je rekao: "Pogledajte snimak".

Kristijan Josip Periš Foto: Facebook / Atletski klub Agram, screenshot X

Snimak sa video-nadzora otkriva detalje smrti

Prema informacijama iz istrage, radnje četvorice medicinskih tehničara koje su se završile Perišovom smrću dogodile su se između 20:02 i 20:12 u sobi 1A muškog odeljenja integrativne psihijatrije.

Istražitelji kažu da je, dok je Periš bio vezan za krevet, pokušao da se oslobodi i ustane tokom mentalnog sloma. Snimak sa video nadzora, koji je pregledala policija, prikazuje ga kako leži budan na krevetu, vezan kaiševima oko nogu, ruku i grudi.

Prema opisu snimka, tri medicinska tehničara su ga pritiskala rukama uz krevet, dok je četvrti zatezao kaiševe. Zatim mu je jedan pritisnuo lice, a drugi mu je stavio jastuk na glavu. Dvojica su mu pritiskala kolena na vrat, dok su ga drugi udarali u glavu i stomak.

Prema policijskom izveštaju, osumnjičeni su nastavili da pritiskaju jastuk na Periševo lice i kolena na vrat čak i nakon što je prestao da se opira.

Video se nastavlja pokušajem reanimacije.

Kristijan Josip Periš Foto: screenshot X, Facebook / Atletski klub Agram, Screenshot

Porodica sumnjala u objašnjenje bolnice

Prema rečima Perišove sestre, porodica je te večeri dobila vest iz bolnice da je Kristijan preminuo. Kada su stigli u bolnicu, osoblje je u početku odbilo da im dozvoli da vide njegovo telo. Prema rečima sestre, lekar im je rekao da je bio agresivan, da su mu davali terapiju, da je bio vezan i da je prestao da diše.

Porodica je kasnije primetila plave tragove oko njegovog vrata, rane ispod usne i ostatke krvi na telu. Prema onome što je sestra rekla policiji, lekar im je rekao da su povrede posledica intubacije.

Članovi porodice su takođe rekli policiji da im je u bolnici rečeno da je Periš preminuo od srčane insuficijencije. Ovo objašnjenje je izazvalo njihove sumnje, posebno s obzirom na povrede koje su videli na telu.

Preliminarna obdukcija je kasnije otkrila brojne modrice, ogrebotine, prelome nekoliko rebara i grudne kosti, kao i plućni i cerebralni edem. Konačan uzrok smrti još nije bio utvrđen u vreme istrage. Odgovor bi trebalo da pruži sudsko-medicinski pregled.

Pokrenuta je istraga protiv četiri medicinska tehničara zbog sumnje da su počinili teško ubistvo posebno ranjive osobe.

(Kurir.rs/Dnevnik.hr)

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