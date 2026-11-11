Snimak sa nadzorne kamere u zagrebačkoj bolnici na kome se vidi svirepo postupanje prema pacijentu Kristijanu Josipu Perišu

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Tokom krivične istrage, istražitelji su ispitali pet medicinskih tehničara koji su, zajedno sa četvoricom osumnjičenih, učestvovali u intervenciji nakon koje je Kristijan Josip Periš (32) preminuo u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan. Hrvatski Indeks je saznao neke ključne detalje njihovih izjava.

"Pokušao je da ugrize kolege"

"Periš je vikao da ga puste, otimao se, pljuvao i pokušavao da ugrize kolege", svedočila je jedna od medicinskih sestara, dodajući da u tom trenutku Periš još nije bio potpuno vezan. Pomagala je kolegama pritiskajući mu noge kako bi u međuvremenu mogli da zategnu kaiševe.

Za to vreme, druga medicinska sestra je ušla u sobu i, prema rečima koleginice, od dežurnog lekara primila injekciju leka za nasilnog pacijenta. Prema istoj izjavi, uspela je da Perišu ubrizga lek u butinu.

Ova medicinska sestra je potvrdila da su njene kolege udarale Periša dok su ga vezivale, kao i da su mu pritiskale jastuk na glavu. "Nakon toga, pacijent se srušio", prisetila se, a zatim opisivala reanimaciju, kao i poziv ekipe hitne medicinske pomoći.

1/6 Vidi galeriju Kristijan Josip Periš Foto: screenshot X, Facebook / Atletski klub Agram, Screenshot

Pravila humanog vezivanja

Jedan od medicinskih tehničara koji je učestvovao u fatalnoj intervenciji opisao je kako se Periš sve vreme trzao.

"Pokušao sam da mu smirim noge", dodao je. Svi zaposleni koji su intervjuisani opisali su i pravila takozvanog humanog vezivanja, odnosno vezivanja mentalno obolele osobe kada je agresivna.

Prema propisima, za takvu intervenciju potrebno je pet medicinskih tehničara. Svaki drži jedan ud pacijenta, dok vođa tima kontroliše glavu. Sledi vezivanje, koje može trajati i do četiri sata, ali pacijent mora biti pod nadzorom sve vreme.

Snimak pokazuje da je pacijentov krevet, prema pravilima, bio gotovo na podu dok je trajalo humano vezivanje. Međutim, prema rečima intervjuisanih tehničara, on se uopšte nije smirio.

1/10 Vidi galeriju Kristijan Josip Periš Foto: Facebook / Atletski klub Agram, screenshot X

"Vikao je, pretio, pljuvao"

"Vikao je i pretio. Rekao nam je da nas se svih seća, da smo muslimani i da će nas sve pobiti", svedočio je jedan od tehničara koji su bili prisutni na intervenciji. Takođe se prisetio kako su magneti izleteli iz njegovog pojasa i leteli po sobi. Potvrdio je da su medicinske sestre sve vreme bile u blizini.

"Pljuvao je po nama i pokušao da ugrize kolege. Zatim su mu stavili jastuk na glavu. To je bila nepisana procedura da se smanje moguće povrede samog pacijenta, ali i da se on naknadno imobiliše", rekao je jedan od tehničara istražiteljima.

Istraga se nastavlja, moguće proširenje

On, kao i ostali, nalazi se na spisku svedoka koji bi trebalo da budu ispitani u nastavku istrage. Istovremeno, nije isključeno da će istraga biti proširena, niti da će se kvalifikacija krivičnog dela promeniti nakon prikupljanja svih relevantnih dokaza i sprovođenja forenzičkih i toksikoloških ispitivanja.

Sada se četvorica tehničara terete za teško ubistvo ranjive osobe, za šta zakon predviđa do 40 godina zatvora.