Snimak sa nadzorne kamere u zagrebačkoj bolnici na kome se vidi svirepo postupanje prema pacijentu Kristijanu Josipu Perišu

Slušaj vest

Hrvatsku, ali i čitav region potreslo je stravično ubistvo koje se odvilo u Psihijatrijskoj klinici "Sveti Ivan", gde su četvorica medicinskih tehničara optužena da su ugušila Kristijana Josipa Periša, bivšeg atletičara.

Okolnosti smrti i dalje se istražuju i uzrok i dalje nije utvrđen, ali su se u javnosti pojavili snimci sa nadzornih kamera iz sobe u kojoj se nalazio Josip Periš na kojem se vide zaista stravični detalji iz bolničke sobe 11a.

Policija je u međuvremenu uhapsila četvoricu medicinskih tehničara, pa se očekuje dalji postupak protiv svih njih.

U međuvremenu se u javnosti oglasio i advokat porodice preminulog mladića, Leon Zrnić, koji je u razgovoru za Dnevnik tamošnje "Nove TV" istakao da Periš nije bio zavisnik od narkotika.

- On nije bio nikakav zavisnik, štaviše, zdravstvena ustanova u kojoj je bio saopštila je da nema nikakav dokaz da je bio pod uticajem narkotika - rekao je advokat porodice.

1/6 Vidi galeriju Kristijan Josip Periš Foto: screenshot X, Facebook / Atletski klub Agram, Screenshot

Ističe da ni izjava medicinske ustanove nije u skladu sa viđenim na terenu.

- Iz izveštaja navedene zdravstvene ustanove proizlazi da policijski službenici nisu hteli da postupaju protiv njega uz obrazloženje da nije agresivan i da ne vide razlog za postupanje. To je još jedna neistina koju bih u ime porodice želeo da osporim - dodao je.

Ministarstvo zdravlja Hrvatske je burno reagovalo i ljutito zapitalo zašto nije na vreme obavešteno o samom događaju. Izrazili su saučešće porodici preminulog. Dodali su da snimci izazivaju zgražavanje i zabrinutost.

Naročito su naveli da je ponašanje medicinskih radnika predstavljalo kršenje ljudskog dostojanstva, medicinske etike i profesionalnih standarda.

1/10 Vidi galeriju Kristijan Josip Periš Foto: Facebook / Atletski klub Agram, screenshot X

"Pokušao je da ugrize kolege"

- Periš je vikao da ga puste, otimao se, pljuvao i pokušavao da ugrize kolege - svedočila je jedna od medicinskih sestara, dodajući da u tom trenutku Periš još nije bio potpuno vezan. Pomagala je kolegama pritiskajući mu noge kako bi u međuvremenu mogli da zategnu kaiševe.

Za to vreme, druga medicinska sestra je ušla u sobu i, prema rečima koleginice, od dežurnog lekara primila injekciju leka za nasilnog pacijenta. Prema istoj izjavi, uspela je da Perišu ubrizga lek u butinu.

Ova medicinska sestra je potvrdila da su njene kolege udarale Periša dok su ga vezivale, kao i da su mu pritiskale jastuk na glavu. "Nakon toga, pacijent se srušio", prisetila se, a zatim opisivala reanimaciju, kao i poziv ekipe hitne medicinske pomoći.

Jedan od medicinskih tehničara koji je učestvovao u fatalnoj intervenciji opisao je kako se Periš sve vreme trzao.

- Pokušao sam da mu smirim noge - dodao je. Svi zaposleni koji su intervjuisani opisali su i pravila takozvanog humanog vezivanja, odnosno vezivanja mentalno obolele osobe kada je agresivna.

Prema propisima, za takvu intervenciju potrebno je pet medicinskih tehničara. Svaki drži jedan ud pacijenta, dok vođa tima kontroliše glavu. Sledi vezivanje, koje može trajati i do četiri sata, ali pacijent mora biti pod nadzorom sve vreme.