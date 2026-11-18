Saobraćajna nesreća kod Slunja u Hrvatskoj, saobraćaj na putu D1 je u prekidu
Hrvatska
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD SLUNJA! Poginule tri osobe, učestvovala dva kamiona i dva putnička automobila.
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U teškoj saobraćajnoj nesreći na državnom putu D1 u Blagaju kod Slunja jutros su poginule tri osobe.
Nesreća je prijavljena u 6:10 časova, saopštila je policija. U nesreći su učestvovala dva kamiona i dva putnička automobila.
Pored tri poginula lica, još dve osobe su potražile medicinsku pomoć.
Saobraćaj na putu D1 je u prekidu i preusmerava se obilaznim putem preko Vojnića i Cetingrada.
Istraga je u toku.
(Kurir.rs/Index)
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