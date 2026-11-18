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Maloletnik koji je sinoć uveče doživeo strujni udar prilikom penjanja u teretni voz na Zapadnom kolodvoru u Zagrebu teško je povređen i nalazi se na lečenju u bolnici.

Dvanaestogodišnji dečak je u Dečjoj klinici. Popeo se na vagon teretnog voza na visinu od oko četiri metra, gde ga je udarila struja visokog napona.

"Došao je svesti. Paradoksalno je da deca sa dubokim opekotinama ne osećaju bol, zbog čega je bio svestan. Sada je na mehaničkoj respiratornoj potpori kako bi održao vitalne funkcije", rekao je za Novu TV Roko Kralj, načelnik Zavoda za traumatologiju.

Da bi održao vitalne funkcije, dečak je sada na mehaničkoj respiratornoj potpori, rekao je lekar.

Policija je utvrdila da se nesreća dogodila oko 19:50 u Magazinskoj ulici, kada se maloletnik popeo na vagon teretnog voza, na visinu od skoro četiri metra. Tamo ga je udarila struja visokog napona, a lekarska pomoć mu je ukazana u Traumatološkoj klinici.

Svedok čuo prasak i video dim

Indeks je juče kontaktirala čitateljka koja je izjavila da je čula prasak i videla oblak dima. Službe hitne pomoći su reagovale na mesto nesreće, a HŽ Infrastruktura je potvrdila da je maloletnik pogođen strujom od nadzemnog dalekovoda.

HŽ Infrastruktura je ranije upozorila da je napon u električnim vodovima iznad vozova 25.000 volti i da do strujnog udara može doći i bez direktnog dodirivanja žica, već jednostavnim približavanjem na udaljenost do dva metra.