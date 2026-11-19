Snimak sa nadzorne kamere u zagrebačkoj bolnici na kome se vidi svirepo postupanje prema pacijentu Kristijanu Josipu Perišu

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Kristijan Josip Periš (32) je preminuo 21. oktobra dok je bio u Psihijatrijskoj klinici Sveti Ivan. Zdravstvena inspekcija je završila inspekciju Psihijatrijske klinike Sveti Ivan i navodno je pronašla ozbiljne nedostatke.

Ovo je njihovo saopštenje u celosti:

"Zdravstveni inspektorat je završio zdravstveni inspekcijski nadzor zakonitosti i stručnog rada Psihijatrijske klinike Sveti Ivan u Zagrebu, vezano za medicinsku negu sada pokojnog K.J.P. i primenu prinudnih mera tokom njegovog boravka u Klinici.

Inspekcijskim nadzorom utvrđeni su ozbiljni nedostaci u radu i postupanju ustanove, zbog čega je doneto rešenje kojim se Klinici nalaže sprovođenje pet grupa korektivnih mera. Utvrđeni nedostaci odnose se na nadzor nad pacijentom tokom primene prinudnih mera, vođenje medicinske i sestrinske dokumentacije, lečenje i izveštavanje nakon smrti pacijenta, edukaciju zdravstvenih radnika i poštovanje propisa o kadrovima.

Inspekcijom je utvrđeno da tokom primene mere vezivanja nisu evidentirani podaci o redovnom praćenju vitalnih funkcija pacijenta, posetama, ukupnoj nezi i merama bezbednosti, kao ni o propisanim pauzama od primene mera prinude.

Evidencija nije sadržala potpune podatke o lekaru koji je naložio ili nastavio primenu mere, niti odgovarajuće potpise zdravstvenih radnika.

Takođe je utvrđeno da smrt pacijenta nije pojedinačno analizirana od strane stručnog odbora Klinike, da dokumentacija nije blagovremeno dostavljena Komisiji za internu kontrolu, kao i da ministarstvo nadležno za zdravstvo nije blagovremeno obavešteno o neočekivanom neželjenom događaju.

Nedostaci su utvrđeni i u kontinuiranoj edukaciji zdravstvenih radnika za prepoznavanje eskalacije ponašanja pacijenata i delovanje u kriznim situacijama, kao i u kadrovskoj popuni muškog odeljenja integrativne psihijatrije XI A, koja nije usklađena sa propisanim normama i standardima.

1/10 Vidi galeriju Kristijan Josip Periš Foto: Facebook / Atletski klub Agram, screenshot X

Klinici naloženo preduzimanje pet grupa korektivnih mera

Na osnovu utvrđenih nepravilnosti, zdravstvena inspekcija je donela rešenje kojim se vršiocu dužnosti direktora Klinike nalaže:

- Uređivanje evidencije o primeni prinudnih mera - kako bi se obezbedilo potpuno i tačno evidentiranje određivanja, trajanja, nadzora i prekida primene prinudnih mera, uključujući praćenje zdravstvenog stanja i bezbednosti pacijenata.

- Obavezna analiza smrti svakog pacijenta - da se obezbedi pojedinačna analiza smrti svake osobe koja je preminula u zdravstvenoj ustanovi na stručnom odvijanju odgovarajuće delatnosti.

- Blagovremeno prijavljivanje i dostavljanje dokumentacije - medicinske dokumentacije preminulog lica, mišljenja Stručni panel i nalazi specijaliste patologije moraju se dostaviti Komisiji za interni nadzor najkasnije sedam dana od smrti i blagovremeno obavestiti ministarstvo nadležno za zdravstvo o neočekivanim neželjenim događajima.

- Kontinuirana edukacija zdravstvenih radnika – obezbediti edukaciju za rano prepoznavanje eskalacije ponašanja pacijenata, tehnike komunikacije i deeskalacije, i delovanje interventnih timova u kriznim situacijama.

- Usklađivanje kadrovskih standarda – uskladiti sastav osoblja muškog odeljenja za integrativnu psihijatriju XI A sa propisanim standardima, uključujući potreban broj diplomiranih fizioterapije i negovatelja.

Klinika je dužna da sprovede prve četiri mere odmah po prijemu rešenja, dok je za usklađivanje kadrovskih standarda određen rok od 60 dana. Sprovođenje naloženih mera je zakonska obaveza, a njihovo nepoštovanje podleže zakonskim prekršajnim sankcijama, uključujući novčane kazne.

Nalazi se dostavljaju strukovnim komorama i Gradu Zagrebu.

Nalazi zdravstvenog inspekcijskog nadzora biće dostavljeni Hrvatskoj lekarskoj komori i Hrvatskoj komori medicinskih sestara i tehničara radi stručne procene utvrđenih okolnosti i mogućih mera iz njihovog stanovišta. nadležnost.

Takođe, nalazi će biti dostavljeni Gradu Zagrebu, kao osnivaču Psihijatrijske klinike Sveti Ivan, na informaciju i postupanje u okviru njegovog osnivanja i drugih nadležnosti.

Bezbednost pacijenata mora biti apsolutni prioritet. Svaki pacijent, a posebno osobe sa teškim mentalnim poremećajima, moraju se tretirati uz puno poštovanje njihovog dostojanstva, prava i bezbednosti i u skladu sa zakonom i strukovnim pravilima.

Važno je naglasiti da zdravstveno-inspekcijski nadzor utvrđuje zakonitost i profesionalnost rada zdravstvene ustanove, dok se utvrđivanje eventualne individualne odgovornosti i drugih okolnosti smrti sprovodi u postupku pred nadležnim organima.