Kristijan Josip Periš (32), bivši atletičar i trener paraobaranja ruke koji je preminuo u psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan u Zagrebu.

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Zagrebačka klinika za psihijatriju Sveti Ivan pokrenula je danas postupak vanrednog otkazivanja ugovora o radu za još četvoro zaposlenih zbog sumnje da su učestvovali u teškom ubistvu 32-godišnjeg pacijenta Kristijana Josipa Periša.

Reč je o lekarki, dvema medicinskim sestrama i medicinskom tehničaru koji su uhapšeni 16. novembra, preneo je portal Index.hr.

Četvorica medicinskih tehničara, koji su prvi uhapšeni zbog Periševe smrti, već su ranije dobili vanredne otkaze, pa je time postupak otkazivanja ugovora o radu pokrenut protiv svih osmoro osumnjičenih zaposlenih na klinici.

Iz Klinike su takođe potvrdili da su primili rešenje zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravstva, koja je utvrdila ozbiljne nepravilnosti u radu ustanove.

Zdravstvena inspekcija danas je objavila rezultate nadzora sprovedenog nakon Periševe smrti 21. oktobra, a utvrđeni su propusti u nadzoru pacijenta tokom sputavanja, vođenju medicinske dokumentacije, postupanju nakon njegove smrti, edukaciji zaposlenih i kadrovskom sastavu jednog odeljenja.

Foto: Printscreen/X, Facebook

Među najtežim nepravilnostima navedena je činjenica da tokom sputavanja pacijenta nisu evidentirani podaci o redovnom praćenju njegovih vitalnih funkcija, obilascima, nezi i bezbednosnim merama, kao ni o propisanim pauzama od sputavanja.

Periš je 21. oktobra dovezen u Kliniku za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru u pratnji hitne pomoći i policije, nakon čega je iste večeri u 21.26 časova proglašena njegova smrt.

Snimak nadzornih kamera u trajanju dužem od osam minuta pokazao je da su medicinski tehničari Periša vezali za krevet, udarali ga i pritiskali mu lice jastukom, kao i vrat i grudni koš kolenima, dok nije prestao da daje znake života.

Preliminarni nalazi obdukcije otkrili su brojne povrede, uključujući prelome rebara i grudne kosti, kao i edem pluća i mozga.