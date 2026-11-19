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U Slitu je počelo suđenje Borni Tudoru (65), optuženom za teško ubistvo svog oca Uroša Tićinovića (90) i prevaru Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje za 78.000 evra. Tudor je na sudu rekao da se ne oseća krivim za ubistvo, prenosi Dalmatinski portal.

Prema optužnici, početkom oktobra 2012. godine ubio je oca u porodičnom stanu u Držićevoj ulici kako bi nastavio da prima penziju i živi u stanu. Tićinović je imao status zaštićenog zakupca.

Slučaj je otkriven 13 godina kasnije, kada je vlasnik stana angažovao advokata da proveri da li je Tićinović, rođen 1922. godine, još živ. Tudor je uhapšen u avgustu 2025. godine i pritvoren.

Telo bačeno u more

Tudor je optužen da je ubio oca iz pohlepe polomivši mu rebra, što je izazvalo traumu grudnog koša, oštećenje pluća i respiratornu insuficijenciju. Prema optužnici, otac je satima pre smrti trpeo intenzivne bolove i duševnu patnju.

Da bi prikrio svoju smrt, Tudor je, prema optužnici, odsekao ocu noge i glavu u kadi i bacio delove tela u more kod Žnjana i Zente. Ubrzo su doplivali do obale, ali policijska istraga u to vreme nije dala nikakve konkretne rezultate.

Kaže da je njegov otac pao

Tudor je tokom ispitivanja u policiji i Državnom tužilaštvu negirao da je ubio oca. Tvrdio je da ga nikada nije dodirnuo i da se brinuo o njemu, spremao mu hranu i kuvao. Rekao je da se njegov otac povredio pri padu i da je paničio kada je shvatio da je umro. Mislio je, rekao je, da je sada sam na svetu.

Rekao je da neko vreme nakon očeve smrti nije ništa uradio, a zatim ga je odvukao u kadu. Rekao je da mu je bilo mučno kada se setio šta je uradio i da je spreman da odgovara za to. Koristio je testeru, koju je kasnije bacio u kontejner, a delove tela je iste večeri i večeri posle toga, koristeći invalidska kolica, odvezao na Žnjan.

Penziju je primao godinama

Dalmatinski takođe izveštava da je Tudor nastavio da prima očevu penziju, koja je 2012. godine iznosila oko 450 evra, a pre hapšenja više od 700 evra. Tvrdio je da ništa nije sumnjivo kod poštara jer je on i pre očeve smrti preuzimao penziju na vratima svog stana.

Nastavio je da plaća komunalije za dva člana porodice, a prema njegovim rečima, novac je trošio skromno. Policija je na njegovom računu pronašla više od 40.000 evra.

Istraživačima je objasnio i zašto je promenio ime i prezime.

„Mladen Tićinović je napravio taj užas. Mislio sam da ću se posle toga psihički bolje osećati, ali nije bilo tako“, rekao je.