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Jaka grmljavina praćena obilnim gradom pogodila je u petak delove Dalmacije. Na nekim deonicama autoputa A1, grad je za kratko vreme prekrio put i stvorio izuzetno klizave uslove za vožnju. Dogodilo se nekoliko saobraćajnih nezgoda, a zbog velike količine nagomilanog leda na to područje su poslate mašine za čišćenje snega.

Nakon relativno mirnog jutra, vreme se u petak naglo pogoršalo. Oko podneva razvili su se jaki grmljavinski oblaci nad delovima Dalmatinskog zaleđa, donoseći intenzivne pljuskove i grad.

Nevreme je posebno pogodilo Zamošorje, Omiško zaleđe i Zabiokovlje, a grad je zabeležen i u području Svilaje i između Kijeva i Knina, piše Dalmacija Danas.

Slične scene zabeležene su u Ravnim kotarima, gde je jaka nevreme pogodilo područje Novigrada oko 13 časova. Grad je stvorio debeli sloj leda na nekim putevima, što je znatno otežalo saobraćaj.

Nekoliko saobraćajnih nezgoda na autoputu A1

Posebno opasan bio je autoput A1, gde se zbog grada dogodilo nekoliko saobraćajnih nezgoda. Prema informacijama koje je Dalmacija Danas dobila sa terena, na deonici od Blata na Cetini do tunela Stažina primećeno je između sedam i osam oštećenih automobila. Tačan broj vozila učestvovajućih u nezgodama još nije zvanično potvrđen.

Hrvatsko udruženje za cestovni saobraćaj (HAK) je prijavio tri saobraćajne nezgode na autoputu A1 u Splitsko-dalmatinskoj županiji, između čvorova Split, Bisko, Šestanovac i Blato na Cetini. Na svim deonicama saobraćaj se odvija uz ograničenje brzine od 40 km/h.

Čistači snega uklanjali grad sa kolovoza

Zbog velike količine grada koji se nakupio na autoputu, raspoređene su i čistači snega kako bi očistili kolovoz i omogućili bezbedniji saobraćaj.

Iako nije bio sneg, jak grad je stvorio gotovo zimsku scenu na putevima. Debeli sloj leda učinio je kolovoz izuzetno klizavim, a uslovi za vožnju su se pogoršali za samo nekoliko minuta.

Za sada nema zvaničnih informacija o povređenima u saobraćajnim nezgodama.