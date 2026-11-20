Kristijan Josip Periš (32), bivši atletičar i trener paraobaranja ruke koji je preminuo u psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan u Zagrebu.

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Porodica Kristijana Josipa Periša (32), koji je preminuo na Klinici za psihijatriju na zagrebačkom Jankomiru, 21. oktobra, saopštila je program komemoracije koja će biti održana sutra na centralnom gradskom Trgu bana Jelačića u Zagrebu.

Komemoracija je predviđena za 18,30 kod Manduševca i trajaće do 20 sati.

Porodica je pozvala građane da na Trg dođu s belim jastucima, simbolom okupljanja koje nosi poruku "Nećete nas ugušiti".

"Ne dolazimo s kamenjem. Dolazimo s jastucima, simbolom mekoće koja nam nedostaje u sve tvrđim vremenima", poručuje porodica.

Posle prvih kraćih obraćanja najavljen je kratki film o važnosti disanja, a zatim i spot za pesmu "Lejla". Predviđeno je odavanje počasti preminulom Kristianu tišinom i molitvom, završna reč i kratki film iz života Kristiana.

Beli jastuk centralni je simbol komemoracije zbog okolnosti Kristianove smrti. Prema dosad objavljenim informacijama iz istrage, tokom sputavanja medicinski tehničari su ga udarali po telu, a na glavu su mu stavili jastuk.

Građani koji ne mogu doći u Zagreb pozvani su da na prozor, balkon ili uže za rublje obese običnu belu jastučnicu bez natpisa, fotografišu je i podele na društvenim mrežama uz oznaku #necetenasugusiti.

O smrti Kristiana Periša u toku je istražni postupak, a do sada je uhapšeno osam osoba i njima je određen istražni pritvor do mesec dana.